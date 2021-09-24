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    «Рыси» прервут неудачи в играх с «динамовцами»?

    «Гомель» — «Динамо» Брест. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионат Белоруссии, 24 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — «Динамо» Брест
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    «Гомель»
    В пятницу, 24 сентября, в 24-м туре чемпионата Белоруссии по футболу «Гомель» на своем поле примет брестское «Динамо». Игра начнется в 20:00 по мск. «Гомель» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гомель»

    На текущий момент «Гомель» находится на пятой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, уступая четыре очка третьей строке, но имеет одну игру в запасе.

    «Рыси» за последние десять встреч чемпионата потерпели всего лишь одну неудачу. Еще в этот период они два раза сыграли вничью и добились семи выигрышных результатов.

    К данному поединку «зелено-белые» подходят с 4-матчевой победной серией. В двух последних играх они со счетом по 4:1 одолели «Витебск» дома и «Слуцк» на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    В этом чемпионате Белоруссии «Гомель» сильно выступает на своем поле, выиграв семь встреч при трех мировых исходах. Разница мячей составляет 24:5.

    «Динамо» Брест

    «Динамо» находится на две строки в турнирной таблице ниже, чем предстоящий противник, но отстает от него аж на 13 пунктов.

    У коллектива из Бреста только одна викторий за минувшие шесть встреч в чемпионате страны. Также в данном отрезке он еще раз сыграл вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.

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    • Сейчас у «динамовцев» 3-матчевая безвыигрвшная серия, в которой он раз сыграл вничью и дважды уступил. Одно из фиаско было в прошлом туре дома от «Славии» из Мозыря — 0:3.

    «Динамо» в этом чемпионате на выезде добилось четырех викторий, столько же раз сыграло вничью и трижды было поверженным, разница мячей — 14:10.

    За последние восемь очных встреч семь из них выиграли «динамовцы» при одной мировой. В первом круге в Бресте победили хозяева со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гомеля» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Динамо» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.12.

    «Гомель» уже давно не может обыграть «Динамо», но сейчас, учитывая отличную форму «рысей», рискнем поставить на викторию хозяев.

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    «Гомель» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.09.2021. Прогнозы на футбол. «Рыси» прервут неудачи в играх с «динамовцами»?
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