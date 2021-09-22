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    Нижегородцы победят в Барнауле малой кровью

    «Динамо» Барнаул — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Кубок России, 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Барнаул — «Нижний Новгород»
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    «Нижний Новгород»
    В среду, 22 сентября, во втором туре группового этапа Кубка России барнаульское «Динамо» на своем поле сыграет против «Нижнего Новгорода». Игра начнется в 12:30 по мск. «Динамо» Барнаул — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Барнаул

    «Динамо» в текущем розыгрыше Кубка России до группового раунда преодолело три этапа квалификации. На первом раунде оно справилось дома с «Новосибирском», победив в серии послематчевых пенальти.

    Затем коллектив из Барнаула одолел на своем поле омский «Иртыш» со счетом 2:1, после чего по пенальти переиграли в родных стенах ФК «Тюмень», сыграв в основное время 2:2.

    Команда уже успела отыграть и одни поединок в группе, где проиграла в домашней встрече воронежскому «Факелу» со счетом 0:2.

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    Затем «динамовцы» уступили и в трех встречах ФНЛ-2, но потом прервали эту негативную серию, раз сыграв вничью и добившись одной виктории.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород», представляющий Премьер-лигу, стартует в кубковом розыгрыше прямо с группового этапа, но еще не сыграл ни одной игры в данном турнире.

    Нижегородцы на выходных потерпели домашнее поражение от тульского «Арсенала» 2:3 в рамках РПЛ, а перед этим у них была гостевая победа над столичным «Динамо» и ничья с «Химками».

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    После восьми туров в элите российского футбола «Нижний Новгород» находится на седьмой позиции, совсем немного уступая еврокубковой зоне.

    Прогноз и ставка на «Динамо» Барнаул — «Нижний Новгород»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нижнего Новгорода» — 1.27, победа «Динамо» — 11.50, ничья — 5.10.

    Ожидаем, что нижегородцы захотят одержать победу малой кровью и на классе. Поэтому в данной игре рекомендуем ставить — П2 + ТМ 3,0.

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    «Динамо» Барнаул — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. Нижегородцы победят в Барнауле малой кровью
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