Лондонский «Челси» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 сентября на «Стэмфорд Бридж», начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» идеально начал новый сезон. Впереди борьба за трофеи, и не исключено, что успешно. Лондонцы действительно выглядят внушительно.

В минувшее воскресенье команда Томаса Тухеля разгромила «Тоттенхэма». В первом тайме было напряженно, соперник огрызался, а после перерыва «синие» забили три мяча.

Кроме того, на прошлой неделе «Челси» успешно стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. Действующий чемпион турнира обыграл на своем поле «Зенит» благодаря голу Ромелу Лукаку.

«Челси» в шести предыдущих матчах пропустил лишь один мяч.

«Астон Вилла»

Тем временем «Астон Вилла» наверняка тоже довольна стартом сезона. Понятно, что до «Челси» гостям далеко, но у них и возможности другие.

В предыдущем туре АПЛ команда Дина Смита разгромила на своем поле «Эвертон» — 3:0. Ключевым стало появление на поле ямайского форварда Леона Бэйли. После этого клуб из Бирмингема и забил все три мяча.

Кроме того, «Астон Вилла» одержала победу над «Ньюкаслом» и сыграла вничью с дерзким новичком лиги «Брентфордом».

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В Кубке лиги «Астон Вилла» стартовала со второго раунда. В конце августа команда Смита разгромила «Бэрроу» из Лиги 2 со счетом 6:0.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Астон Виллы» — за 7.60.

У «Челси» наверняка будет ротация состава, но гостям это никак не поможет. Потому что у соперника теперь хватает игроков на два классных состава.

Ставка — «Челси» выиграет с сухим счетом за 2.36.

В первой половине сентября «Челси» обыграл «Астон Виллу» в рамках АПЛ со счетом 3:0.