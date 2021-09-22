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    «Челси» снова выиграет и не пропустит?

    «Челси» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.36) и ставки на Кубок английской лиги 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Астон Вилла»
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    «Челси» в шести предыдущих матчах пропустил лишь один мяч
    Лондонский «Челси» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 сентября на «Стэмфорд Бридж», начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Челси»

    «Челси» идеально начал новый сезон. Впереди борьба за трофеи, и не исключено, что успешно. Лондонцы действительно выглядят внушительно.

    В минувшее воскресенье команда Томаса Тухеля разгромила «Тоттенхэма». В первом тайме было напряженно, соперник огрызался, а после перерыва «синие» забили три мяча.

    Кроме того, на прошлой неделе «Челси» успешно стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. Действующий чемпион турнира обыграл на своем поле «Зенит» благодаря голу Ромелу Лукаку.

    «Челси» в шести предыдущих матчах пропустил лишь один мяч.

    «Астон Вилла»

    Тем временем «Астон Вилла» наверняка тоже довольна стартом сезона. Понятно, что до «Челси» гостям далеко, но у них и возможности другие.

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    • В предыдущем туре АПЛ команда Дина Смита разгромила на своем поле «Эвертон» — 3:0. Ключевым стало появление на поле ямайского форварда Леона Бэйли. После этого клуб из Бирмингема и забил все три мяча.

    Кроме того, «Астон Вилла» одержала победу над «Ньюкаслом» и сыграла вничью с дерзким новичком лиги «Брентфордом».

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    В Кубке лиги «Астон Вилла» стартовала со второго раунда. В конце августа команда Смита разгромила «Бэрроу» из Лиги 2 со счетом 6:0.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Астон Виллы» — за 7.60.

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    У «Челси» наверняка будет ротация состава, но гостям это никак не поможет. Потому что у соперника теперь хватает игроков на два классных состава.

    Ставка — «Челси» выиграет с сухим счетом за 2.36.

    В первой половине сентября «Челси» обыграл «Астон Виллу» в рамках АПЛ со счетом 3:0.

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    «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. «Челси» снова выиграет и не пропустит?
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