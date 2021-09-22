«Чайка» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чайка» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чайка»

«Чайка» скандально оказалась во втором дивизионе. Притом, что изначальной целью было покорение вершин ФНЛ…

На текущий момент в активе у «Чайки» 19 очков. Песчанокопцы занимают 5 место в своей группе ФНЛ-2, отставая от лидера на 5 пунктов.

В минувшем туре «Чайка» сенсационно уступила. Выезд в Нальчик завершился минимальной коллизией.

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«Чайка» вполне может пойти по пути полной ориентации на чемпионат. Впрочем. в первом туре команда умудрилась минимально одолеть «Торпедо».

«Ростов»

Команда Юрия Семина пока не демонстрирует должного уровня игры. Команда находится в группе аутсайдеров.

На текущий момент «Ростов» занимает 14 место в РПЛ с 6 очками в активе. Под рукой у Семина неплохой кадровый потенциал, но срочно нужны победы.

В минувшем туре «Ростов» вновь проиграл. «Крылья Советов» банально перестреляли ростовчан (4:2).

Реалии команды таковы, что она не выигрывает уже на протяжении месяца. Впрочем, Семин — опытнейший специалист, способный навести порядок в игре ростовчан.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 1.35, на ничью за 4.44, а на «Чайку» — за 8.70.

Хозяева постараются дать бой ростовчанам, и вполне способны в этом преуспеть .

«Ростов» наверняка поставит на чемпионат, и, не исключено, в этом матче сыграет не основным составом.

Хозяева мотивированы максимальным образом продемонстрировать свои лучшие качества на фоне представителя РПЛ. Наши прогноз и ставка — Победа «Чайки» или ничья с коэффициентом 2.94.