«Леванте»
«Леванте» начал нынешний сезон на вполне привычном для себя уровне. Две ничьи для скромного клуба — не самый плохой результат.
Второй тур получился для команды весьма удачным. Дома левантийцы расписали боевую мировую с мадридским «Реалом» (3:3).
После этого «Лягушки» потерпели поражение от «Реал Сосьедада» (0:1) на выезде, но затем сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и «Эльче» (1:1).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Если учесть официальные матчи, коллектив из Валенсии не знает побед уже 13 поединков. После пяти туров он идет на 15-й строчке с отрывом в три балла от зоны вылета.
«Сельта»
«Сельта» в прошлом розыгрыше чемпионата Испании заняла восьмую строчку, отстав от еврокубковой зоны всего лишь на пять пунктов, а в этом сезоне идет пока в зоне вылета, имея на счету один балл.
В новом же чемпионате «Кельты» в первом туре потерпели домашнее фиаско от действующего чемпиона Испании в лице мадридского «Атлетико», уступив ему со счетом 1:2.
В следующей игре клуб из Виго набрал единственные очки в сезоне, расписав выездную мировую с «Осасуной» 0:0. В последующих двух встречах он только проигрывал, уступив на своем поле 0:1 «Атлетику» и в Мадриде «Реалу» 2:5.
Наконец, в прошлом туре галисийцы потерпели домашнее поражение от «Кадиса» (1:2). Тем самым они не побеждают шесть официальных матчей кряду при пяти поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.