«Леванте» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» начал нынешний сезон на вполне привычном для себя уровне. Две ничьи для скромного клуба — не самый плохой результат.

Второй тур получился для команды весьма удачным. Дома левантийцы расписали боевую мировую с мадридским «Реалом» (3:3).

После этого «Лягушки» потерпели поражение от «Реал Сосьедада» (0:1) на выезде, но затем сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и «Эльче» (1:1).

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Если учесть официальные матчи, коллектив из Валенсии не знает побед уже 13 поединков. После пяти туров он идет на 15-й строчке с отрывом в три балла от зоны вылета.

«Сельта»

«Сельта» в прошлом розыгрыше чемпионата Испании заняла восьмую строчку, отстав от еврокубковой зоны всего лишь на пять пунктов, а в этом сезоне идет пока в зоне вылета, имея на счету один балл.

В новом же чемпионате «Кельты» в первом туре потерпели домашнее фиаско от действующего чемпиона Испании в лице мадридского «Атлетико», уступив ему со счетом 1:2.

В следующей игре клуб из Виго набрал единственные очки в сезоне, расписав выездную мировую с «Осасуной» 0:0. В последующих двух встречах он только проигрывал, уступив на своем поле 0:1 «Атлетику» и в Мадриде «Реалу» 2:5.

Наконец, в прошлом туре галисийцы потерпели домашнее поражение от «Кадиса» (1:2). Тем самым они не побеждают шесть официальных матчей кряду при пяти поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.