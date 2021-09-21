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    У кого прервется безвыигрышная серия?

    «Леванте» — «Сельта». Прогноз (к. 2.75) и ставки на чемпионат Испании 21 сентября 2021 года

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    «Сельта» идет в зоне вылета
    «Леванте» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Сентября 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Леванте»

    «Леванте» начал нынешний сезон на вполне привычном для себя уровне. Две ничьи для скромного клуба — не самый плохой результат.

    Второй тур получился для команды весьма удачным. Дома левантийцы расписали боевую мировую с мадридским «Реалом» (3:3).

    После этого «Лягушки» потерпели поражение от «Реал Сосьедада» (0:1) на выезде, но затем сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и «Эльче» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Если учесть официальные матчи, коллектив из Валенсии не знает побед уже 13 поединков. После пяти туров он идет на 15-й строчке с отрывом в три балла от зоны вылета.

    «Сельта»

    «Сельта» в прошлом розыгрыше чемпионата Испании заняла восьмую строчку, отстав от еврокубковой зоны всего лишь на пять пунктов, а в этом сезоне идет пока в зоне вылета, имея на счету один балл.

    В новом же чемпионате «Кельты» в первом туре потерпели домашнее фиаско от действующего чемпиона Испании в лице мадридского «Атлетико», уступив ему со счетом 1:2.

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  • 07/09/2021

    • В следующей игре клуб из Виго набрал единственные очки в сезоне, расписав выездную мировую с «Осасуной» 0:0. В последующих двух встречах он только проигрывал, уступив на своем поле 0:1 «Атлетику» и в Мадриде «Реалу» 2:5.

    Наконец, в прошлом туре галисийцы потерпели домашнее поражение от «Кадиса» (1:2). Тем самым они не побеждают шесть официальных матчей кряду при пяти поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Леванте» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. У кого прервется безвыигрышная серия?
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