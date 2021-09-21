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    «Фулхэм» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Кубок английской лиги, 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Лидс»
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    «Фулхэм»
    Во вторник, 21 сентября в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» местный клуб «Фулхэм» сыграет с «Лидсом» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. Начало — в 21:45 по мск. «Фулхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ в Чемпионшип, в текущем розыгрыше Кубка лиги уже успел преодолеть один раунд, одолев в рамках 1/32 финала «Бирмингем» 2:0 на его поле.

    По итогам восьми туров во втором английском дивизионе «дачники» делят еще с двумя командами вторую строку, уступая лидеру первенства всего два очка.

    На прошедших выходных команда из Лондона потерпела домашнее фиаско от «Рединга» 1:2 в рамках Чемпионшипа, что стало для нее вторым поражение за последние три встречи.

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    В текущем сезоне «Фулхэм» отыграл девять игр в различных турнирах, где добился шести викторий, раз сыграл вничью и трижды уступил.

    «Лидс»

    «Лидс» также успел преодолеть один этап в данном соревновании, выбив на предыдущей стадии «Крю» из третьего по рангу дивизиона, обыграв соперника на своем поле со счетом 3:0.

    Эта виктория для «павлинов» в этом сезоне является пока единственной в официальных встречах. Остальные пяти матчей, которые пришлись на АПЛ, принесли три мировые и две неудачи.

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    • С тремя набранными очками «белые» находятся вблизи зоны вылета в Премьер-лиге, оставаясь одной из пяти команд элиты, не побеждавшие еще в этом первенстве.

    В прошлом сезоне в противостоянии данных клубов дважды виктория оставалась за «Лидсем» — 4:3 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: победа «Лидса» — 2.60, победа «Фулхэма» — 2.70, ничья — 3.40.

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    Проход: «Лидса» — 1.88; «Фулхэма» — 1.92.

    Так как для «Лидса» не особо успешно слаживается сезон в АПЛ, то гости вполне могут пожертвовать этим турниром. Ставим в этой паре на проход «Фулхэма».

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    «Фулхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. «Павлины» пожертвуют Кубком лиги?
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