Во вторник, 21 сентября в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» местный клуб «Фулхэм» сыграет с «Лидсом» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. Начало — в 21:45 по мск. «Фулхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ в Чемпионшип, в текущем розыгрыше Кубка лиги уже успел преодолеть один раунд, одолев в рамках 1/32 финала «Бирмингем» 2:0 на его поле.

По итогам восьми туров во втором английском дивизионе «дачники» делят еще с двумя командами вторую строку, уступая лидеру первенства всего два очка.

На прошедших выходных команда из Лондона потерпела домашнее фиаско от «Рединга» 1:2 в рамках Чемпионшипа, что стало для нее вторым поражение за последние три встречи.

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В текущем сезоне «Фулхэм» отыграл девять игр в различных турнирах, где добился шести викторий, раз сыграл вничью и трижды уступил.

«Лидс»

«Лидс» также успел преодолеть один этап в данном соревновании, выбив на предыдущей стадии «Крю» из третьего по рангу дивизиона, обыграв соперника на своем поле со счетом 3:0.

Эта виктория для «павлинов» в этом сезоне является пока единственной в официальных встречах. Остальные пяти матчей, которые пришлись на АПЛ, принесли три мировые и две неудачи.

С тремя набранными очками «белые» находятся вблизи зоны вылета в Премьер-лиге, оставаясь одной из пяти команд элиты, не побеждавшие еще в этом первенстве.

В прошлом сезоне в противостоянии данных клубов дважды виктория оставалась за «Лидсем» — 4:3 и 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: победа «Лидса» — 2.60, победа «Фулхэма» — 2.70, ничья — 3.40.

Проход: «Лидса» — 1.88; «Фулхэма» — 1.92.

Так как для «Лидса» не особо успешно слаживается сезон в АПЛ, то гости вполне могут пожертвовать этим турниром. Ставим в этой паре на проход «Фулхэма».