В понедельник, 20 сентября, «Рубин» на своем поле примет «Зенит» в восьмом туре российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Центральный» в Казани, начнется в 18:30 по московскому времени. «Рубин» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 14 очков.

В семи сыгранных турах подопечные Леонида Слуцкого обыграли «Спартак» (1:0), «Арсенал» (3:0), «Ахмат» (2:1) и «Урал» (4:0), разошлись миром с «Крыльями Советов» (1:1) и «Химками» (1:1), а также уступили «Краснодару» (0:2).

В августе казанцы успели вылететь из Лиги конференций, проиграв по сумме двух встреч польскому «Ракуву» (0:0 и 0:1).

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После травм у «Рубина» восстанавливаются Александр Зуев и Владислав Игнатьев. Олег Шатов уже вернулся в общую группу.

«Зенит»

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги с 17 набранными баллами в семи турах.

На счету «сине-бело-голубых» победы над «Химками» (3:1), «Ростовом» (4:2), «Краснодаром» (3:2), ЦСКА (1:0) и «Ахматом» (3:1), а также ничьи с «Локомотивом» (1:1) и «Уфой» (1:1).

В Лиге чемпионов команда Сергея Семака стартовала с выездного поражения от «Челси» (0:1), у которого единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.

Среди травмированных у петербургского клуба значатся Магомед Оздоев и Вячеслав Караваев.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1.69, победа «Рубина» — 4.90, ничья — 4.20.

Очевидно, что «сине-бело-голубые» в нынешнем сезоне смотрятся сильнее, но заранее отдавать им победу мы бы не стали.

Почему? Во-первых, в середине недели «Зенит» провел тяжелую игру с «Челси» в Лондоне, тогда как «Рубин» спокойно отдыхал и готовился к поединку.

Во-вторых, казанцы сыграют на домашней арене, где их результаты кажутся более стабильными, и «Спартак» уже прочувствовал это на себе.

В-третьих, давайте не забывать о самом качестве газона, которое оставляет желать лучшего. В таких условиях питерцам будет попросту сложнее воспользоваться своим техническим мастерством.

Исходя из этого, нам кажется, что подопечные Семака не смогут рассчитывать на большее, чем минимальная победа. Наш прогноз и ставка — «победа "Зенита" ровно в один мяч или ничья» за 1.94.

Также можно присмотреться к ставке «тотал меньше 2,5» за 2.15. Скорее всего, «Рубин» окопается на своей половине поля, а «Зенит» с большим трудом будет преодолевать плотность обороны соперника и шероховатости газона.