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    «Карабах» не будет медлить?

    «Карабах» — «Сумгаит». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Азербайджана, 20 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Сумгаит»
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    Гурбан Гурбанов
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 4-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 18:00 мск. «Карабах» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» из всех сил старается вернуть себе чемпионский титул. Пока что получается неплохо, да и потенциал у команды мощный.

    На текущий момент в активе у команды 7 набранных очков. При этом команда Гурбана Гурбанова опережает «Габалу» только по дополнительным показателям.

    В минувшем туре «Карабах» на выезде переиграл своего главного конкурента «Нефтчи» (1:2). После чего команда дома не сумела одолеть «Базель» в матче Лиги конференций.

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    Матчи против «Сумгаит» команде даются с трудом. Из пяти последних встреч «Карабах» выиграл дважды при трех паритетах.

    «Сумгаит»

    Эта команда пребывает в группе борцов за выход в еврокубки. Вот и начавшийся сезон «Сумгаит» начал в своем стиле.

    На текущий момент «Сумгаит» занимает 4 место с 6 очками в активе. Причем забила команда 4 мяча в 3 матчах, пропустив в свои ворота лишь однажды.

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    • В минувшем туре «Сумгаит» впервые уступил. Команда минимально проиграла «Сабаилу», пропустив к тому же первый гол в сезоне.

    В матче с лидером «Сумгаит» наверняка постарается разжиться хотя бы ничьей. Например, использовать усталость оппонента после еврокубкового матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.40, на ничью за 3.81, а на «Сумгаит» — за 7.50.

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    Хозяева борются за чемпионство, и даже занятость в еврокубках не повлияет на результат в этом матче.

    «Сумгаит» демонстрирует стабильные результаты, но соперник выглядит мощнее.

    Хозяева смотрятся монолитнее соперника, и наверняка быстро обеспечат нужный для себя результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» в 1 тайме с коэффициентом 2.02.

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    «Карабах» — «Сумгаит»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на футбол. «Карабах» не будет медлить?
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