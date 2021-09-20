В понедельник, 20 сентября, в рамках 6-го тура португальской Примейры «Брага» на своем поле сыграет против «Тонделы». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 23:15 по мск. «Брага» — «Тондела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

В прошлом сезоне «Брага» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Португалии и выиграла национальный Кубок, благодаря чему получила прямой билет в группу Лиги Европы.

Этот же сезон «оружейники» начали с поражения от «Бенфики» 1:2 в Суперкубке страны, после чего стартовали и в первенстве, где после пяти туров идут восьмыми, имея на своем счету восемь баллов.

У коллектив на счету две виктории, столько же мировых результатов и одно фиаско. В минувшем туре Примейры он поделил очки с «Пасушем» на его поле, сыграв вничью со счетом 0:0.

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Несколько же дней тому назад «Брага» взяла старт и на евроарене, где в первом туре группы ЛЕ проиграла в Белграде «Црвене Звезде» со счетом 1:2, пропустив решающий гол с пенальти в самой концовке игры.

«Тондела»

«Тондела» в прошлом сезоне заняла 12-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опередив опасную зону всего лишь на два пункта.

Стартовал коллектив нынешнем сезоне с Кубка лиги, где дома проиграл «Жил Висенте» 0:1. После чего он начал выступление и в первенстве страны, где в первом туре переиграл на своем поле «Санта-Клару» 3:0.

В последующих четырех поединках чемпионата страны «желто-зеленые» только уступали, правда, трижды с разницей в один мяч. В прошлом туре они потерпели домашнее фиаско от «Эшторила» 1:2.

Вне родных стен в рамках чемпионата Португалии «Тондела» не может победить на протяжении пяти встреч, дважды сыграв вничью в этот период при трех поражениях.

В прошлом сезоне «Брага» дважды одолела «Тонделу» — 4:2 и 4:0.

Прогноз и ставка на «Брага» — «Тондела»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Браги» — 1.34, победа «Тонделы» — 8.70, ничья — 5.30.

На своем поле «Брага» обязана обыгрывать соперника, который в последнее время только уступает. В общем, ставим в этой игре на викторию хозяев с форой -1,5.