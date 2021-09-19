В поединке 6-го тура французской Лиги 1 «Ницца» в родных стенах сразится с «Монако». Поединок пройдет 19 сентября и начнется в 14:00 по мск. «Ницца» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» по итогам прошлого сезона финишировала на девятой позиции в турнирной таблице Лиги 1, отстав на шесть пунктов от шестой еврокубковой строки.

В межсезонье «орлята» выиграли лишь раз за шесть контрольных игр при трех фиаско и двух ничьих. В текущем же чемпионате они провели только три игры, в которых добыли семь баллов.

Начали «гимназисты» текущее первенство с нулевой ничьей против «Реймса», а затем разгромили на выезде действующего чемпиона страны «Лилль» со счетом 4:0. Потом была виктория над «Бордо» (4:0) и «Нант» (2:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Стоит отметить, что «Ницца» побеждала в четырех из шести последних поединков в Лиге 1 и не проигрывает пять матчей кряду во всех турнирах.

«Монако»

«Монако» в начавшемся сезоне наверняка будет бороться за самые высокие места. Вот только со стартом у команды не сложилось, поэтому теперь та выступает в Лиге Европы, где в группе стартовала с победы над «Штурмом» (1:0).

На текущий момент в активе у коллектива 4 набранных очка после 5 сыгранных туров. Монегасков, по всей видимости, подкосил вылет из Лиги чемпионов.

Во французской Лиге 1 княжеский клуб занимает скромное 16-е место после пяти сыгранных туров, в которых подопечные Нико Ковача набрали 4 очка.

На счету монегасков победа над «Труа» (2:1), ничья с «Нантом» (1:1) и поражения от «Лорьяна» (0:1), «Ланса» (0:2) и «Марселя» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.