В матче 8 тура российской Премьер-лиги «Сочи» на стадионе «Фишт» примет московское «Динамо». Встреча запланирована на 19 сентября 19:00 мск. «Сочи» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Хозяева мощно проводят начало этого сезона. В РПЛ команда Владимира Федотова набрала 15 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Сочи» одержал уже 5 побед. В последних турах чемпионата клубу удалось занчительно улучшить свою статистику. 26 августа сочинцы обыграли на выезде «Спартак» со счетом 2:1. После международной паузы, 12 сентября, коллектив обыграл «Уфу» 3:1.

В домашних стенах статистика близка к идеальности — три победы подряд, 8 забитых и лишь один пропущенный мяч.

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Федотов не сможет задействовать в предстоящем поединке Марко Дуганджича, у которого мышечная травма.

«Динамо»

«Динамо» немного сбавило обороты. Частая потеря очков откинула команду Сандро Шварца на пятое место. После четырех побед, ничьи и двух поражений у гостей 13 баллов.

«Динамо» в прошлом туре проиграло новичку Премьер-лиги — «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2. Ранее «сине-белые» теряли очки в матчах с «Локомотивом» (1:1) и «Ахматом» (1:2).

Единственную победу за 4 тура «Динамо» одержало в матче 5 тура, когда на выезде обыграла «Урал» 1:0. Единственный гол тогда на свой счет записал Константин Тюкавин.

В составе гостей с травмой колена форвард Даниил Лесовой.

Прогноз и ставка

По коэффициентам на победу у команд паритет — 2.75 на оба варианта. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.25.

«Сочи» выиграл 3 из 4 матчей чемпионата России. Дома у клуба удачная серия из трех игр , а с учетом прошлого сезона, она увеличится до пяти поединков.