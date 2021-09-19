«Сочи»
Хозяева мощно проводят начало этого сезона. В РПЛ команда Владимира Федотова набрала 15 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
«Сочи» одержал уже 5 побед. В последних турах чемпионата клубу удалось занчительно улучшить свою статистику. 26 августа сочинцы обыграли на выезде «Спартак» со счетом 2:1. После международной паузы, 12 сентября, коллектив обыграл «Уфу» 3:1.
В домашних стенах статистика близка к идеальности — три победы подряд, 8 забитых и лишь один пропущенный мяч.
Федотов не сможет задействовать в предстоящем поединке Марко Дуганджича, у которого мышечная травма.
«Динамо»
«Динамо» немного сбавило обороты. Частая потеря очков откинула команду Сандро Шварца на пятое место. После четырех побед, ничьи и двух поражений у гостей 13 баллов.
«Динамо» в прошлом туре проиграло новичку Премьер-лиги — «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2. Ранее «сине-белые» теряли очки в матчах с «Локомотивом» (1:1) и «Ахматом» (1:2).
Единственную победу за 4 тура «Динамо» одержало в матче 5 тура, когда на выезде обыграла «Урал» 1:0. Единственный гол тогда на свой счет записал Константин Тюкавин.
В составе гостей с травмой колена форвард Даниил Лесовой.
Прогноз и ставка
По коэффициентам на победу у команд паритет — 2.75 на оба варианта. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.25.
«Сочи» выиграл 3 из 4 матчей чемпионата России. Дома у клуба
«Динамо» сейчас нестабильно и поражение от новичка лиги тому подтверждение. «Сочи» может оказаться ближе к победе в этом матче. Тем более что