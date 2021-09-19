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    Продолжится ли успешная домашняя серия «Сочи»

    «Сочи» — «Динамо». Прогноз (к. 1.93) и ставки на футбол, РПЛ, 9 сентября 2021 года

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    В матче 8 тура российской Премьер-лиги «Сочи» на стадионе «Фишт» примет московское «Динамо». Встреча запланирована на 19 сентября 19:00 мск. «Сочи» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Сентября 2021 года
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    «Сочи»

    Хозяева мощно проводят начало этого сезона. В РПЛ команда Владимира Федотова набрала 15 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    «Сочи» одержал уже 5 побед. В последних турах чемпионата клубу удалось занчительно улучшить свою статистику. 26 августа сочинцы обыграли на выезде «Спартак» со счетом 2:1. После международной паузы, 12 сентября, коллектив обыграл «Уфу» 3:1.

    В домашних стенах статистика близка к идеальности — три победы подряд, 8 забитых и лишь один пропущенный мяч.

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    Федотов не сможет задействовать в предстоящем поединке Марко Дуганджича, у которого мышечная травма.

    «Динамо»

    «Динамо» немного сбавило обороты. Частая потеря очков откинула команду Сандро Шварца на пятое место. После четырех побед, ничьи и двух поражений у гостей 13 баллов.

    «Динамо» в прошлом туре проиграло новичку Премьер-лиги — «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2. Ранее «сине-белые» теряли очки в матчах с «Локомотивом» (1:1) и «Ахматом» (1:2).

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  • 13/09/2021

    • Единственную победу за 4 тура «Динамо» одержало в матче 5 тура, когда на выезде обыграла «Урал» 1:0. Единственный гол тогда на свой счет записал Константин Тюкавин.

    В составе гостей с травмой колена форвард Даниил Лесовой.

    Прогноз и ставка

    По коэффициентам на победу у команд паритет — 2.75 на оба варианта. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.25.

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    «Сочи» выиграл 3 из 4 матчей чемпионата России. Дома у клуба удачная серия из трех игр, а с учетом прошлого сезона, она увеличится до пяти поединков.

    «Динамо» сейчас нестабильно и поражение от новичка лиги тому подтверждение. «Сочи» может оказаться ближе к победе в этом матче. Тем более что сочинцы выиграли последнюю очную встречу в РПЛ (2:0). Прогноз и ставка — победа «Сочи» с форой 0 за 1.93.

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    «Сочи» — «Динамо»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли успешная домашняя серия «Сочи»
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