В поединке 6-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах сразится с «Лиллем». Поединок пройдет 18 сентября и начнется в 18:00 по мск. «Ланс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

В первых двух турах нового чемпионата Франции «Лансу» не удалось победить, но при этом он и не проигрывал, благодаря чему идет на пятой строчке.

В первом туре «Ланс» сыграл вничью с «Ренном». Гостевая встреча завершилась вничью 1:1. Затем клуб расписал еще одну мировую — на этот раз с «Сент-Этьеном» (2:2).

Впервые команда выиграла в третьем туре, где на выезде был повержен бронзовый призер прошлого сезона «Монако» (3:0).

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Затем коллектив разошелся миром с «Лорьяном» (2:2) и обыграл в гостях «Бордо» (3:2). В целом, он не знает поражений восемь матчей кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

«Лилль»

Уход Кристофа Гальтье с поста главного тренера все-таки сильно ударил по действующему чемпиону Франции. Клуб пропустил в пяти предыдущих матчах 11 мячей.

Первую победу в чемпионате «Лилль» одержал только в четвертом туре, с трудом выиграв у «Монпелье».

Перед этим же были ничьи с «Метцем» и «Сент-Этьеном» и разгромное поражение от «Ниццы», которую, к слову, теперь возглавляет Гальтье. А в последнем туре «Доги» уступили на выезде «Лорьяну» и занимают 13 место.

На этой неделе команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0) на своем поле в поединке первого тура группы Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Ланс» забьет в первые 60 минут матча за 2,62.