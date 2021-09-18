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    Все новости спорта

    Прервет ли «Лилль» беспроигрышную серию «Ланса»?

    «Ланс» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Чемпионат Франции, 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Лилль»
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    «Лилль» идет на 13 месте
    В поединке 6-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах сразится с «Лиллем». Поединок пройдет 18 сентября и начнется в 18:00 по мск. «Ланс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланс»

    В первых двух турах нового чемпионата Франции «Лансу» не удалось победить, но при этом он и не проигрывал, благодаря чему идет на пятой строчке.

    В первом туре «Ланс» сыграл вничью с «Ренном». Гостевая встреча завершилась вничью 1:1. Затем клуб расписал еще одну мировую — на этот раз с «Сент-Этьеном» (2:2).

    Впервые команда выиграла в третьем туре, где на выезде был повержен бронзовый призер прошлого сезона «Монако» (3:0).

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    Затем коллектив разошелся миром с «Лорьяном» (2:2) и обыграл в гостях «Бордо» (3:2). В целом, он не знает поражений восемь матчей кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

    «Лилль»

    Уход Кристофа Гальтье с поста главного тренера все-таки сильно ударил по действующему чемпиону Франции. Клуб пропустил в пяти предыдущих матчах 11 мячей.

    Первую победу в чемпионате «Лилль» одержал только в четвертом туре, с трудом выиграв у «Монпелье».

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    • Перед этим же были ничьи с «Метцем» и «Сент-Этьеном» и разгромное поражение от «Ниццы», которую, к слову, теперь возглавляет Гальтье. А в последнем туре «Доги» уступили на выезде «Лорьяну» и занимают 13 место.

    На этой неделе команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0) на своем поле в поединке первого тура группы Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Ланс» забьет в первые 60 минут матча за 2,62.

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    «Ланс» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Лилль» беспроигрышную серию «Ланса»?
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