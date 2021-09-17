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    Жодинцы одолеют «энергетиков»?

    «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Белоруссии, 17 сентября 2021 года

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    «Торпедо-БелАЗ»
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 20:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 17 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.88
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Торпедо-БелАЗ»

    Эта команда все никак не поднимется в зону еврокубков. Впрочем, по своему потенциалу торпедовцы могли бы бороться чуть ли не за медали чемпионата.

    На данный момент «Торпедо-БелАЗ» занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 25 набранных очков.

    В минувшем туре «Торпедо-БелАЗ» добыл победу. На выезде жодинцы не оставили шансов «Минску» (0:2).

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    В первом круге «Торпедо-БелАЗ» довольствовался только ничьей (1:1). Ко всему прочему, жодинцы забивают не так часто (21 гол).

    «Энергетик-БГУ»

    Минчане за выживание фактически не борются. Однако будут рады даже попаданию в десятку лучших команд страны.

    Вот только в минувшем туре «Энергетик-БГУ» уступил в родных стенах. «Энергетики» минимально проиграли минским динамовцам.

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    • Впрочем, команда не выигрывает уже на протяжении двух с половиной месяцев. Это, если не считать техническую викторию над почившим в бозе «Спутником».

    Тем паче, оборона команды дает сбои довольно часто — 28 пропущенных мячей. А вот забили «энергетики» только 25 голов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Энергетик-БГУ» — за 4.00.

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    Торпедовцы потенциально сильнее соперника, и наверняка будут активно идти вперед.

    «Энергетики» давно не выигрывали, и в этом матче наверняка не смогут прервать эту неудачную серию.

    Торпедовцы и по составу, и по уровню игры превосходят оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Торпедо-БелАЗ» -0.75 с коэффициентом 2.15.

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на футбол. Жодинцы одолеют «энергетиков»?
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