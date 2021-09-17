«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 20:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Эта команда все никак не поднимется в зону еврокубков. Впрочем, по своему потенциалу торпедовцы могли бы бороться чуть ли не за медали чемпионата.

На данный момент «Торпедо-БелАЗ» занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 25 набранных очков.

В минувшем туре «Торпедо-БелАЗ» добыл победу. На выезде жодинцы не оставили шансов «Минску» (0:2).

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В первом круге «Торпедо-БелАЗ» довольствовался только ничьей (1:1). Ко всему прочему, жодинцы забивают не так часто (21 гол).

«Энергетик-БГУ»

Минчане за выживание фактически не борются. Однако будут рады даже попаданию в десятку лучших команд страны.

Вот только в минувшем туре «Энергетик-БГУ» уступил в родных стенах. «Энергетики» минимально проиграли минским динамовцам.

Впрочем, команда не выигрывает уже на протяжении двух с половиной месяцев. Это, если не считать техническую викторию над почившим в бозе «Спутником».

Тем паче, оборона команды дает сбои довольно часто — 28 пропущенных мячей. А вот забили «энергетики» только 25 голов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Энергетик-БГУ» — за 4.00.

Торпедовцы потенциально сильнее соперника, и наверняка будут активно идти вперед .

«Энергетики» давно не выигрывали, и в этом матче наверняка не смогут прервать эту неудачную серию.

Торпедовцы и по составу, и по уровню игры превосходят оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Торпедо-БелАЗ» -0.75 с коэффициентом 2.15.