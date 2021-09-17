«Торпедо-БелАЗ»
Эта команда все никак не поднимется в зону еврокубков. Впрочем, по своему потенциалу торпедовцы могли бы бороться чуть ли не за медали чемпионата.
На данный момент «Торпедо-БелАЗ» занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 25 набранных очков.
В минувшем туре «Торпедо-БелАЗ» добыл победу. На выезде жодинцы не оставили шансов «Минску» (0:2).
В первом круге «Торпедо-БелАЗ» довольствовался только ничьей (1:1). Ко всему прочему, жодинцы забивают не так часто (21 гол).
«Энергетик-БГУ»
Минчане за выживание фактически не борются. Однако будут рады даже попаданию в десятку лучших команд страны.
Вот только в минувшем туре «Энергетик-БГУ» уступил в родных стенах. «Энергетики» минимально проиграли минским динамовцам.
Впрочем, команда не выигрывает уже на протяжении двух с половиной месяцев. Это, если не считать техническую викторию над почившим в бозе «Спутником».
Тем паче, оборона команды дает сбои довольно часто — 28 пропущенных мячей. А вот забили «энергетики» только 25 голов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Энергетик-БГУ» — за 4.00.
«Энергетики» давно не выигрывали, и в этом матче наверняка не смогут прервать эту неудачную серию.
Торпедовцы и по составу, и по уровню игры превосходят оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Торпедо-БелАЗ» -0.75 с коэффициентом 2.15.