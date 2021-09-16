«Рапид» сыграет на своем поле с «Генком» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Рапид» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рапид»

Австрийцы в группе Н видятся едва ли не андердогами. Вот только вряд ли «Рапид» согласится за здорово живешь сдаться без боя.

В своем чемпионате команда занимает только 9 место. В ее активе 8 очков, а отставание от первой шестерки — только по дополнительным показателям.

В своем последнем матче «Рапид» не сумел показать своих лучших качеств. Дома команда уступила «Адмире» (1:2).

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«Рапид» неплохо смотрится в атаке. Зато в обороне венский клуб зачастую допускает простейшие ошибки.

«Генк»

Бельгийские клубы традиционно неплохо выступают в еврокубках. «Генк» в этом плане отнюдь не является исключением.

Вот только в своем чемпионате команда стартовала не столь удачно. В шести стартовых турах «Генк» набрал лишь 11 очков, и сейчас пребывает на 5 месте.

В последнем матче «Генк» не сумел выиграть в родных стенах. Ничью с «Юнион Сент-Жиллуа» можно причислить к провалам (1:1).

Лидер атак команды Пол Онуачу в 5 матчах чемпионата Бельгии забил 3 мяча. Именно на него будет основной расчет и в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рапид» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Генк» — за 2.75.

Австрийцы прилично атакуют, но испытывают трудности в обороне.

«Генк» смотрится сильнее соперника, к тому же имеет неплохой подбор атакующих исполнителей .

Гости имеют хорошо подобранный и сыгранный состав, и наверняка сыграют первым номером. Наши прогноз и ставка — Победа «Генка» с коэффициентом 2.75.