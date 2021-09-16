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    Выиграет ли «Монако» у «Штурма»?

    «Монако» — «Штурм». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Штурм»
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    Нико Ковач
    В четверг, 16 сентября, «Монако» на своем поле примет «Штурм» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча группы B пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Монако» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монако»

    «Монако» начал свой еврокубковый путь с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором разобрался с пражской «Спартой» (2:0 и 3:1).

    Оказавшись в шаге от выхода в групповой этап Лиги чемпионов, «монегаски» попали на донецкий «Шахтер», которому уступили дома 0:1, а затем взяли реванш в Харькове со счетом 2:1, вот только пропустили в овертайме, не дотянув даже до серии пенальти.

    Во французской Лиге 1 «Монако» занимает скромное 16-е место после пяти сыгранных туров, в которых подопечные Нико Ковача набрали 4 очка.

    На счету «монегасков» победа над «Труа» (2:1), ничья с «Нантом» (1:1) и поражения от «Лорьяна» (0:1), «Ланса» (0:2) и «Марселя» (0:2).

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    После травм у «Монако» восстанавливаются Александр Головин и Джибриль Сидибе.

    «Штурм»

    «Штурм» в Лиге Европы сразу же стартовал с раунда плей-офф, в котором не испытал особого сопротивления словенской «Муры» (3:1 и 2:0).

    В турнирной таблице австрийской Бундеслиги команда Кристиана Ильцера расположилась на второй строчке с 14 баллами, набранными в семи турах.

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    • «Черныши» в этом сезоне проиграли «Зальцбургу» (1:3), победили «Вольфсберг» (4:1), «Альтах» (3:1), ЛАСК (3:1) и «Аустрию» из Клагенфурта (2:1), а также сыграли вничью с «Аустрией» из Вены (2:2) и «Адмирой Ваккер» (1:1).

    Среди травмированных у «Штурма» значатся Сандро Инголич, Франсиско Мвепу и Винсент Труммер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 1.44, победа «Штурма» — 7.10, ничья — 5.00.

    «Монегаски» вылетели из Лиги чемпионов и оказались в кризисной яме, поскольку довольно неудачно выступают в Лиге 1.

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    Однако, если анализировать само противостояние «Монако» и «Шахтера», то можно сделать вывод, что подопечные Нико Ковача ни в чем не уступали «горнякам». Вице-чемпион Украины вышел победителем лишь благодаря счастливой случайности.

    Если говорить о «Штурме», то он в целом неплохо начал сезон, вот только до уровня Лиги чемпионов, которому соответствует «Монако», ему очень далеко, и это подтвердила встреча с «Зальцбургом» в чемпионате Австрии.

    Учитывая вышесказанное, поставим на хозяев, которые обязаны набирать три очка у себя дома. Наш прогноз и ставка — «победа "Монако" с форой -1,5» за 2.23.

    Также можно взять «тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.76.

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    «Монако» — «Штурм»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Монако» у «Штурма»?
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