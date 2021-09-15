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    Воронежское голевое изобилие?

    «Факел» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, ФНЛ, 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Енисей»
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    Руслан Магаль
    «Факел» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 19:00 мск. «Факел» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Факел»

    «Факел» борется если не за прямое повышение в классе, то за стыки — точно. Воронежцы показывают качественный уровень игры.

    На текущий момент в активе у команды Олега Василенко 18 очков. Воронежский клуб занимает 5 место в турнирной таблице.

    В минувшем туре «Факел» имел все шансы обыграть лидера. Но в поединке с «Торпедо» пришлось удовлетвориться лишь ничьей (2:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Роман Акбашев и Максим Максимов являются лидерами атак команды. С такими мастерами «Факелу» по плечу многое.

    «Енисей»

    Красноярцы пока никак не могут подняться выше экватора турнирной таблицы. Правда, учитывая неудачный старт, некий подъем «Енисею» удается.

    На текущий момент «Енисей» занимает 11 место с 14 очками в активе. Причем забила команда 13 мячей в 10 матчах, пропустив в свои ворота на гол больше.

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  • 11/09/2021

    • В минувшем туре «Енисей» добыл важнейшую викторию. Дома была обыграна крепкая «Балтика», пусть и минимально.

    «Енисей» не проигрывает уже в четырех матчах подряд. В ФНЛ команда выиграла две своих последних встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.94, на ничью за 3.50, а на «Енисей» — за 4.06.

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    Хозяева пытаются вернуться в зону стыков, для чего будут активно атаковать.

    «Енисей» сейчас на подъеме, и явно планирует продлить свою беспроигрышную серию.

    Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Факел» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. Воронежское голевое изобилие?
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