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    «Хетафе» додавит «Эльче»?

    «Хетафе» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Примера, 13 сентября 2021 года

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    Якуб Янкто
    «Хетафе» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:00 мск. «Хетафе» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Сентября 2021 года
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    •  Хетафе 21:00 Эльче Эльче
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    Эта команда ныне борется за выживание в Примере. Конечно, нет смысла делать выводы по итогам трех туров, но есть и суровые реалии.

    Собственно, «Хетафе» находится на предпоследнем 19 месте. При этом забила команда только один мяч, пропустив четырежды.

    Правда, в минувшем туре «Хетафе» мог разжиться первыми очками. Между тем, выездной поединок с «Барселоной» завершился поражением (2:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С «Эльче» команда играет довольно успешно. Из пяти последних поединков «Хетафе» добыл три победы при двух паритетах.

    «Эльче»

    «Эльче» нынешний чемпионат проводят крайне неудачно. Лишь один забитый мяч в трех поединках — явно не самый позитивный показатель.

    На текущий момент «Эльче» занимает 15 место в турнирной таблице Примеры. При этом в активе у команды 2 очка.

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    • В минувшем же туре «Эльче» дал бой «Севилье». Дома команда вела в счете, но в итоге взяла один балл: ничья 1:1.

    К слову, единственный гол в составе команды в нынешнем чемпионате забил защитник Энцо Роко. Вероятно, такое положение дел не позволит команде рассчитывать на очки в отчетном поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 1.75, на ничью за 3.40, а на «Эльче» — за 5.00.

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    Хозяева в минувшем туре дали бой «Барселоне», и теперь явно намерены добыть первые очки в чемпионате.

    Гости в последние годы традиционно неудачно играют против «Хетафе».

    Хозяева постараются добыть три очка, для чего наверняка придется прибавить в движении после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Хетафе» во 2 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Хетафе» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на футбол. «Хетафе» додавит «Эльче»?
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