«Хетафе» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:00 мск. «Хетафе» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

Эта команда ныне борется за выживание в Примере. Конечно, нет смысла делать выводы по итогам трех туров, но есть и суровые реалии.

Собственно, «Хетафе» находится на предпоследнем 19 месте. При этом забила команда только один мяч, пропустив четырежды.

Правда, в минувшем туре «Хетафе» мог разжиться первыми очками. Между тем, выездной поединок с «Барселоной» завершился поражением (2:1).

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С «Эльче» команда играет довольно успешно. Из пяти последних поединков «Хетафе» добыл три победы при двух паритетах.

«Эльче»

«Эльче» нынешний чемпионат проводят крайне неудачно. Лишь один забитый мяч в трех поединках — явно не самый позитивный показатель.

На текущий момент «Эльче» занимает 15 место в турнирной таблице Примеры. При этом в активе у команды 2 очка.

В минувшем же туре «Эльче» дал бой «Севилье». Дома команда вела в счете, но в итоге взяла один балл: ничья 1:1.

К слову, единственный гол в составе команды в нынешнем чемпионате забил защитник Энцо Роко. Вероятно, такое положение дел не позволит команде рассчитывать на очки в отчетном поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 1.75, на ничью за 3.40, а на «Эльче» — за 5.00.

Хозяева в минувшем туре дали бой «Барселоне», и теперь явно намерены добыть первые очки в чемпионате .

Гости в последние годы традиционно неудачно играют против «Хетафе».

Хозяева постараются добыть три очка, для чего наверняка придется прибавить в движении после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Хетафе» во 2 тайме с коэффициентом 2.20.