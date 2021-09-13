«Хетафе»
Эта команда ныне борется за выживание в Примере. Конечно, нет смысла делать выводы по итогам трех туров, но есть и суровые реалии.
Собственно, «Хетафе» находится на предпоследнем 19 месте. При этом забила команда только один мяч, пропустив четырежды.
Правда, в минувшем туре «Хетафе» мог разжиться первыми очками. Между тем, выездной поединок с «Барселоной» завершился поражением (2:1).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
С «Эльче» команда играет довольно успешно. Из пяти последних поединков «Хетафе» добыл три победы при двух паритетах.
«Эльче»
«Эльче» нынешний чемпионат проводят крайне неудачно. Лишь один забитый мяч в трех поединках — явно не самый позитивный показатель.
На текущий момент «Эльче» занимает 15 место в турнирной таблице Примеры. При этом в активе у команды 2 очка.
В минувшем же туре «Эльче» дал бой «Севилье». Дома команда вела в счете, но в итоге взяла один балл: ничья 1:1.
К слову, единственный гол в составе команды в нынешнем чемпионате забил защитник Энцо Роко. Вероятно, такое положение дел не позволит команде рассчитывать на очки в отчетном поединке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 1.75, на ничью за 3.40, а на «Эльче» — за 5.00.
Гости в последние годы традиционно неудачно играют против «Хетафе».
Хозяева постараются добыть три очка, для чего наверняка придется прибавить в движении после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Хетафе» во 2 тайме с коэффициентом 2.20.