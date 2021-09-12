В воскресенье, 12 сентября, в пятом туре второго испанского дивизиона «Малага» на своем поле примет «Жирону». Поединок начнется в 22:30 по мск. «Малага» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Малага»

«Малага» в минувшем сезоне никаких задач не решала, завершив прошлогоднее первенство Сегунды в середине турнирной таблицы, на 12 месте.

Заключительный поединок прошлого сезона «анчоусы» провели неудачно, выиграв только одну встречу из последних восьми, дважды сыграв вничью и пять игр проиграв.

В текущем сезоне «медузы» также не особо радуют положительными результатами, набрав в четырех встречах пять баллов, с которыми находятся во второй части турнирной таблицы.

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Начала «Малага» с двух мировых подряд, поделив очки дома с «Мирандесем» 0:0 и в гостях с «Ибицей» 2:2, после чего дома обыграла 1:0 «Алькоркон», а в минувшем туре уступила на выезде «Альмерии» 0:2.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом сезоне была близка к повышению в классе. По итогам основной части чемпионата она финишировала пятой и получила право сыграть в плей-офф за место в Примере.

На полуфинальной стадии «жирондинцы» легко справились с «Альмерией», выиграв 3:0 дома и сыграв 0:0 на выезде, а в финале турнира они уступили «Райо Вальекано», сперва победив в гостях 2:1, но проиграв 0:2 в родных стенах.

В первом туре этого розыгрыша Сегунды каталонцы переиграли на своей территории новичка «Аморебьету» 2:0, после чего расписали домашнюю мировую с «Лас-Пальмасом» 0:0 и уступили в гостях «Понферрадине» 1:2.

К данной игре «Жирона» подходит после домашнего фиаско от хихонского «Спортинга» со счетом 1:2. С 4-мя очками она идет только на 16 позиции.

В прошлом сезоне данный коллективы обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Малаги» предлагают — 2.47.

На викторию «Жироны» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.10.

В последнее время очные встречи этих клубов проходят крайне нерезультативно, но на старте нового сезона они не впечатляют в защите, поэтому от данной встречи ждем хотя бы пару забитых мячей.