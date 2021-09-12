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    «Атлетико» обыграет «Эспаньол» с сухим счетом?

    «Эспаньол» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.87) и ставки на чемпионат Испании 12 сентября 2021 года

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    «Атлетико» набрал семь очков в трех матчах
    Мадридский «Атлетико» сыграет на выезде с «Эспаньолом» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 сентября в Барселоне, начало — в 15:00 мск. «Эспаньол» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Сентября 2021 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 15:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.35
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  • 1.95
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» после первых туров можно смело назвать страшным сном любого болельщика, который любит смотреть футбол.

    Клуб из столицы Каталонии до сих пор не забил ни одного мяча. В первом туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Осасуной» — 0:0.

    С таким же счетом завершился и домашний матч с «Вильярреалом». Тут каталонцы разве что могут сказать, что они отобрали очки у действующего победителя Лиги Европы.

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    А в третьем туре «Эспаньол» не только не забил, но еще и пропустил. Команда Висенте Морено проиграла в гостях «Мальорке» — 0:1.

    «Атлетико»

    Тем временем «Атлетико» неплохо пошумел в перед самым закрытием трансферного окна. Мадридский клуб вернул из «Барселоны» Антуана Гризманна. Пока что на правах аренды, но с трудом верится, что француз будет еще когда-нибудь играть за «Барсу».

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  • 08/09/2021

    • В отличие от «Эспаньола», «Атлетико» одержал уже две победы. Сначла команда Диего Симеоне выиграла у «Сельты» — 2:1.

    После этого была домашняя победа над «Эльче» — 1:0. Единственный гол забил Анхель Корреа, ставший автором дубля в Виго.

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    Встреча с «Вильярреалом» завершилась вничью — 2:2. «Атлетико» ушел от поражения на последних минутах.

    Прогноз и ставка

    На «Эспаньол» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Атлетико» — за 1.99.

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    «Атлетико» выиграет и не пропустит. А как иначе, если «Эспаньол» не умеет забивать. При этом команда Симеоне свой момент обязательно найдет.

    Ставка — победа «Атлетико» с сухим счетом за 2.87.

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    «Эспаньол» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Атлетико» обыграет «Эспаньол» с сухим счетом?
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