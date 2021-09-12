«Эспаньол»
«Эспаньол» после первых туров можно смело назвать страшным сном любого болельщика, который любит смотреть футбол.
Клуб из столицы Каталонии до сих пор не забил ни одного мяча. В первом туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Осасуной» — 0:0.
С таким же счетом завершился и домашний матч с «Вильярреалом». Тут каталонцы разве что могут сказать, что они отобрали очки у действующего победителя Лиги Европы.
А в третьем туре «Эспаньол» не только не забил, но еще и пропустил. Команда Висенте Морено проиграла в гостях «Мальорке» — 0:1.
«Атлетико»
Тем временем «Атлетико» неплохо пошумел в перед самым закрытием трансферного окна. Мадридский клуб вернул из «Барселоны» Антуана Гризманна. Пока что на правах аренды, но с трудом верится, что француз будет еще когда-нибудь играть за «Барсу».
В отличие от «Эспаньола», «Атлетико» одержал уже две победы. Сначла команда Диего Симеоне выиграла у «Сельты» — 2:1.
После этого была домашняя победа над «Эльче» — 1:0. Единственный гол забил Анхель Корреа, ставший автором дубля в Виго.
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Встреча с «Вильярреалом» завершилась вничью — 2:2. «Атлетико» ушел от поражения на последних минутах.
Прогноз и ставка
На «Эспаньол» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Атлетико» — за 1.99.
«Атлетико» выиграет и не пропустит. А как иначе, если «Эспаньол» не умеет забивать. При этом команда Симеоне свой момент обязательно найдет.
Ставка — победа «Атлетико» с сухим счетом за 2.87.