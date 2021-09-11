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    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
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    Криштиану Роналду
    В субботу, 11 сентября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл» в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 17:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Сентября 2021 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Ньюкасл Ньюкасл
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 7 очков.

    В трех сыгранных турах «красные дьяволы» одержали две победы и один раз сыграли вничью.

    Подопечные Уле Гуннара Сульшера стартовали с крупной победы над «Лидсом» (5:1), затем поделили очки с «Саутгемптоном» (1:1) и одолели «Вулверхэмптон» (1:0).

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    Среди травмированных у «Манчестер Юнайтед» значатся Маркус Рашфорд, Дин Хендерсон и Фил Джонс. Фред не сыграет из-за санкций, наложенных ФИФА по просьбе Бразильской конфедерации футбола.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 1 набранным баллом.

    На счету «сорок» два поражения и одна ничья в трех сыгранных турах национального первенства.

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    • Команда Стива Брюса начала сезон с поражений от «Вест Хэма» (2:4) и «Астон Виллы» (0:2) и лишь после этого разошлась миром с «Саутгемптоном» (2:2).

    У «Ньюкасла» травмы залечивают Эллиотт Андерсон, Карл Дарлоу, Мартин Дубравка, Джонджо Шелви, Пол Дамметт и Айзек Хэйден.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.20, победа «Ньюкасла» — 15.50, ничья — 7.20.

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    Эта встреча будет особенной для «красных дьяволов», за которых впервые после 11-летнего отсутствия может сыграть Криштиану Роналду.

    Португалец находится в отличном настроении, ведь на днях он побил мировой рекорд по количеству голов за национальную команду.

    Не исключено, что Роналду не выйдет на поле в стартовом составе, но его партнеры все равно сделают все, чтобы не испортить праздник на «Олд Траффорд». Наш прогноз и ставка — «победа "Манчестер Юнайтед" с форой -2» за 2.03.

    Также возьмем «тотал больше 3» за 1.70. В первую очередь ждем голов от «Юнайтед», но «Ньюкасл» доказал, что тоже умеет атаковать, тогда как в обороне у него хватает проблем.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Как пройдет возвращение Роналду на «Олд Траффорд»?
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