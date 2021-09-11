В субботу, 11 сентября, в третьем туре Серии А сезона 2021/22 «Аталанта» в Бергамо сыграет против «Фиорентины». Игра начнется в 21:45 по мск. «Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

В прошлом розыгрыше Серии А «Аталанта» финишировала на третьем месте и получила заветный билет в Лиги чемпионом. Отметим, что бергамцы до последнего тура шли на второй позиции, но проиграли в последней игре «Милану».

При подготовке к новому сезону коллектив провел пять спаррингов, выиграв дважды при двух поражениях и ничьей. Правда, положительные результаты были уж над очень слабыми командами.

В текущем первенстве «богини» успели провести уже два поединка. В первом туре они одержали гостевую волевую победу над «Торино» со счетом 2:1, а потом не смогли дома справиться с «Болоньей», сыграв вничью 0:0.

Все прогнозы на футбол

К слову, «Аталанта» выиграла десть из 14 последних матчей в Серии А, потерпев только одно поражение, а на своем поле она побеждала в семи из девяти предыдущих встреч.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в прошлом розыгрыше итальянской Серии А финишировала в середине турнирной таблицы, на 13-й позиции.

Подготовку к новому сезону клуб из Флоренции провел неплохо. В четырех сыгранных товарищеских встречах он трижды выигрывал в основное время и раз по пенальти.

Стартовали «фиалки» в этом сезоне в Кубке Италии, где добились с крупной победы дома над «Козенцей» 4:0. В чемпионате же они сперва проиграли в гостях «Роме» 1:3, а затем обыграли на своем поле «Торино» 2:1.

Стоит отметить, что на выезде «Фиорентина» играет неудачно. За весь прошлый чемпионат у коллектива только три виктории в 19 поединках.

В прошлом первенстве «Аталанта» дважды одолела «Фиорентину» — 3:0 и 3:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.55.

На викторию «Фиорентины» дают — 6.10, ничья оценена — в 4.58.

Прогнозируем, что бергамцы одолеют на свое территории гостей из Флоренции, выиграв минимум с разницей в один мяч.