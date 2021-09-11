ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичПотери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США Германия выиграла три прошлых матча с разницей 12-0Фавориты подняли головы Шиманьски сравнивает счетАнгличане не смогли обуздать характер поляков. Команда Саутгейта упустила победу
  • 20:53
    • УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира в случае их проведения раз в два года
  • 20:37
    • Сидорова стала чемпионкой Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом
  • 20:01
    • Англичане обвинили защитника сборной Польши в расизме
    Все новости спорта

    Бергамцы дома справятся с «фиалками»?

    «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Чемпионат Италии, 11 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Фиорентину Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук
    В субботу, 11 сентября, в третьем туре Серии А сезона 2021/22 «Аталанта» в Бергамо сыграет против «Фиорентины». Игра начнется в 21:45 по мск. «Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 11 Сентября 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    В прошлом розыгрыше Серии А «Аталанта» финишировала на третьем месте и получила заветный билет в Лиги чемпионом. Отметим, что бергамцы до последнего тура шли на второй позиции, но проиграли в последней игре «Милану».

    При подготовке к новому сезону коллектив провел пять спаррингов, выиграв дважды при двух поражениях и ничьей. Правда, положительные результаты были уж над очень слабыми командами.

    В текущем первенстве «богини» успели провести уже два поединка. В первом туре они одержали гостевую волевую победу над «Торино» со счетом 2:1, а потом не смогли дома справиться с «Болоньей», сыграв вничью 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    К слову, «Аталанта» выиграла десть из 14 последних матчей в Серии А, потерпев только одно поражение, а на своем поле она побеждала в семи из девяти предыдущих встреч.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в прошлом розыгрыше итальянской Серии А финишировала в середине турнирной таблицы, на 13-й позиции.

    Подготовку к новому сезону клуб из Флоренции провел неплохо. В четырех сыгранных товарищеских встречах он трижды выигрывал в основное время и раз по пенальти.

  • Трансферный дайджест. 31 августа — 6 сентября
  • Куда может перейти Хамес Родригес, сколько «РБ Лейпциг» хочет за Дани Ольмо и какого вратаря надеется подписать «Интер» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/09/2021

    • Стартовали «фиалки» в этом сезоне в Кубке Италии, где добились с крупной победы дома над «Козенцей» 4:0. В чемпионате же они сперва проиграли в гостях «Роме» 1:3, а затем обыграли на своем поле «Торино» 2:1.

    Стоит отметить, что на выезде «Фиорентина» играет неудачно. За весь прошлый чемпионат у коллектива только три виктории в 19 поединках.

    В прошлом первенстве «Аталанта» дважды одолела «Фиорентину» — 3:0 и 3:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.55.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Фиорентины» дают — 6.10, ничья оценена — в 4.58.

    Прогнозируем, что бергамцы одолеют на свое территории гостей из Флоренции, выиграв минимум с разницей в один мяч.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.91
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лорьян — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Акжайык — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Бергамцы дома справятся с «фиалками»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры