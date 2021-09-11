«Арсенал»
«Арсеналу» точно кто-то поможет, но это будет не Микель Артета. Несмотря на ужасный старт в новом чемпионате, испанец по-прежнему в команде, хотя уже всем очевидно, что «канонирам» срочно нужен новый главный тренер.
После трех туров у «Арсенала» ноль очков и ноль забитых мячей — и самое ужасное, что это не страшный сон, а суровая реальность.
В первом туре «Арсенал» проиграл в гостях «Брентфорду», потом было поражение от «Челси», а перед паузой на матчи сборных лондонцы попали под «Манчестер Сити». В общей сложности команда Артеты пропустила девять мячей.
Единственный позитивный момент — крупная победа над «Вест Бромвичем» в Кубке английской лиги. Тут «Арсенал» выиграл со счетом 6:0.
«Норвич»
«Норвич» тоже один из тех, кто до сих пор не набрал ни одного очка. Но в таблице команда Даниэля Фарке все равно находится выше «Арсенала», поскольку один забитый мяч у нее уже есть.
На самом деле рассуждать о перспективах «Норвича» пока рано, в первых турах у него тоже были непростые соперники.
После крупных поражений от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» «Норвич» уступил на своем поле «Лестеру».
И что интересно, в Кубке лиги команда Фарке, как и «Арсенал», начала с победы со счетом 6:0, разгромив дома «Борнмут».
Прогноз и ставка
На «Арсенал» можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Норвича» за 6.90.
«Ловить» победу «Арсенала» это приблизительно то же самое, что ставить на «зеро» в рулетке. Когда-то «канониры», конечно, выиграют, но сейчас точно не самый подходящий момент для ставок на исход.
Ставка — обе команды забьют за 1.82.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.95.