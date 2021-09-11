ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичПотери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США Германия выиграла три прошлых матча с разницей 12-0Фавориты подняли головы Шиманьски сравнивает счетАнгличане не смогли обуздать характер поляков. Команда Саутгейта упустила победу
  • 20:53
    • УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира в случае их проведения раз в два года
  • 20:37
    • Сидорова стала чемпионкой Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом
  • 20:01
    • Англичане обвинили защитника сборной Польши в расизме
    Все новости спорта

    Сможет ли «Арсенал» обыграть «Норвич»?

    «Арсенал» — «Норвич». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Англии 11 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Норвич Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Норвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» начал сезон в АПЛ с трех поражений
    Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 сентября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    «Арсеналу» точно кто-то поможет, но это будет не Микель Артета. Несмотря на ужасный старт в новом чемпионате, испанец по-прежнему в команде, хотя уже всем очевидно, что «канонирам» срочно нужен новый главный тренер.

    После трех туров у «Арсенала» ноль очков и ноль забитых мячей — и самое ужасное, что это не страшный сон, а суровая реальность.

    В первом туре «Арсенал» проиграл в гостях «Брентфорду», потом было поражение от «Челси», а перед паузой на матчи сборных лондонцы попали под «Манчестер Сити». В общей сложности команда Артеты пропустила девять мячей.

    Календарь и таблица АПЛ

    Единственный позитивный момент — крупная победа над «Вест Бромвичем» в Кубке английской лиги. Тут «Арсенал» выиграл со счетом 6:0.

    «Норвич»

    «Норвич» тоже один из тех, кто до сих пор не набрал ни одного очка. Но в таблице команда Даниэля Фарке все равно находится выше «Арсенала», поскольку один забитый мяч у нее уже есть.

  • Трансферный дайджест. 31 августа — 6 сентября
  • Куда может перейти Хамес Родригес, сколько «РБ Лейпциг» хочет за Дани Ольмо и какого вратаря надеется подписать «Интер» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/09/2021

    • На самом деле рассуждать о перспективах «Норвича» пока рано, в первых турах у него тоже были непростые соперники.

    После крупных поражений от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» «Норвич» уступил на своем поле «Лестеру».

    Все прогнозы на АПЛ

    И что интересно, в Кубке лиги команда Фарке, как и «Арсенал», начала с победы со счетом 6:0, разгромив дома «Борнмут».

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Норвича» за 6.90.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Ловить» победу «Арсенала» это приблизительно то же самое, что ставить на «зеро» в рулетке. Когда-то «канониры», конечно, выиграют, но сейчас точно не самый подходящий момент для ставок на исход.

    Ставка — обе команды забьют за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Радукану — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.91
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лорьян — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» — «Норвич»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арсенал» обыграть «Норвич»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры