Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 сентября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсеналу» точно кто-то поможет, но это будет не Микель Артета. Несмотря на ужасный старт в новом чемпионате, испанец по-прежнему в команде, хотя уже всем очевидно, что «канонирам» срочно нужен новый главный тренер.

После трех туров у «Арсенала» ноль очков и ноль забитых мячей — и самое ужасное, что это не страшный сон, а суровая реальность.

В первом туре «Арсенал» проиграл в гостях «Брентфорду», потом было поражение от «Челси», а перед паузой на матчи сборных лондонцы попали под «Манчестер Сити». В общей сложности команда Артеты пропустила девять мячей.

Календарь и таблица АПЛ

Единственный позитивный момент — крупная победа над «Вест Бромвичем» в Кубке английской лиги. Тут «Арсенал» выиграл со счетом 6:0.

«Норвич»

«Норвич» тоже один из тех, кто до сих пор не набрал ни одного очка. Но в таблице команда Даниэля Фарке все равно находится выше «Арсенала», поскольку один забитый мяч у нее уже есть.

На самом деле рассуждать о перспективах «Норвича» пока рано, в первых турах у него тоже были непростые соперники.

После крупных поражений от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» «Норвич» уступил на своем поле «Лестеру».

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И что интересно, в Кубке лиги команда Фарке, как и «Арсенал», начала с победы со счетом 6:0, разгромив дома «Борнмут».

Прогноз и ставка

На «Арсенал» можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Норвича» за 6.90.

«Ловить» победу «Арсенала» это приблизительно то же самое, что ставить на «зеро» в рулетке. Когда-то «канониры», конечно, выиграют, но сейчас точно не самый подходящий момент для ставок на исход.

Ставка — обе команды забьют за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.95.