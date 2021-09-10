«Лилль» сыграет на выезде против «Лорьяна» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лорьян» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» набрал в четырех сыгранных матчах пять очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

Перед паузой на матчи сборных «Лорьян» сыграл на выезде вничью с «Лансом» — 2:2. Результат более чем достойный, учитывая, что соперник в этом сезоне снова в порядке.

Единственную пока что победу команда Кристофа Пелисье одержала во втором туре, выиграв на своем поле у «Монако» (1:0).

«Лорьян» забивал во всех матчах текущего сезона.

«Лилль»

Сказка «Лилля» все-таки завершилась. Точка была поставлена в победном матче за Суперкубок Франции против «Пари Сен-Жермен». После этого начались тяжелые будни.

Уход Кристофа Гальтье с поста главного тренера все-таки сильно ударил по действующему чемпиону Франции.

Первую победу в чемпионате «Лилль» одержал только в четвертом туре, с трудом выиграв у «Монпелье». Перед этим же были ничьи с «Метцем» и «Сент-Этьеном» и разгромное поражение от «Ниццы», которую, к слову, теперь возглавляет Гальтье.

Все прогнозы на Лигу 1

«Лилль» пропустил в четырех предыдущих матчах девять мячей .

Прогноз и ставка

На «Лорьян» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают 3.48, а победу «Лилля» за 2.11.

В прошлом сезоне «Лилль» дважды разнес «Лорьян» — 4:0 дома и 4:1 в гостях. Сейчас гости о подобном могут даже не мечтать. Без Гальтье «Лилль» просто «поплыл», сейчас это абсолютно другая команда. Сказывается также и потеря некоторых игроков.

Ставка — победа «Лорьяна» или ничья за 1.78.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + общий тотал больше 2,5 за 2.53.