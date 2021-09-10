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    «Лорьян» возьмет реванш у «Лилля»?

    «Лорьян» — «Лилль». Прогноз (к. 2.53) и ставки на чемпионат Франции 10 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Лилль»
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    «Лилль» пропустил девять мячей в четырех первых матчах
    «Лилль» сыграет на выезде против «Лорьяна» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лорьян» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Сентября 2021 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Лорьян»

    «Лорьян» набрал в четырех сыгранных матчах пять очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

    Перед паузой на матчи сборных «Лорьян» сыграл на выезде вничью с «Лансом» — 2:2. Результат более чем достойный, учитывая, что соперник в этом сезоне снова в порядке.

    Единственную пока что победу команда Кристофа Пелисье одержала во втором туре, выиграв на своем поле у «Монако» (1:0).

    «Лорьян» забивал во всех матчах текущего сезона.

    «Лилль»

    Сказка «Лилля» все-таки завершилась. Точка была поставлена в победном матче за Суперкубок Франции против «Пари Сен-Жермен». После этого начались тяжелые будни.

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    • Уход Кристофа Гальтье с поста главного тренера все-таки сильно ударил по действующему чемпиону Франции.

    Первую победу в чемпионате «Лилль» одержал только в четвертом туре, с трудом выиграв у «Монпелье». Перед этим же были ничьи с «Метцем» и «Сент-Этьеном» и разгромное поражение от «Ниццы», которую, к слову, теперь возглавляет Гальтье.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лилль» пропустил в четырех предыдущих матчах девять мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Лорьян» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают 3.48, а победу «Лилля» за 2.11.

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    В прошлом сезоне «Лилль» дважды разнес «Лорьян» — 4:0 дома и 4:1 в гостях. Сейчас гости о подобном могут даже не мечтать. Без Гальтье «Лилль» просто «поплыл», сейчас это абсолютно другая команда. Сказывается также и потеря некоторых игроков.

    Ставка — победа «Лорьяна» или ничья за 1.78.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + общий тотал больше 2,5 за 2.53.

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    «Лорьян» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на футбол. «Лорьян» возьмет реванш у «Лилля»?
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