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    Албанцы забьют аутсайдеру больше четырех?

    Албания — Сан-Марино. Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Сан-Марино
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    Беким Балай
    В среду, 8 сентября, в Тиране сборная Албании сыграет против команды Сан-Марино в 6-м туре отбора к ЧМ-2022. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Албания — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 08 Сентября 2021 года
    Албания
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    •  Албания 21:45 Сан-Марино Сан-Марино
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    Албания

    В 2016 году сборная Албании добилась самого большого успеха в своей истории, пробившись в финальную часть чемпионата Европы, но там не смогла выйти из группы.

    После того результаты «орлов» пошли на спад. В отборе ЧМ-2018 и ЧЕ-2020 они финишировали далеко от позиций, дающих билет в основную часть турниров.

    В текущем квалификационном цикле албанцы еще имеют шансы вклиниться в борьбу за путевку в Катар. После пяти туров они с 9 очкам идут на третьем месте, безнадежно отстав от первых англичан, но вторым полякам проигрывает только балл.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Как раз Англией и Польшей албанцы проиграли — 0:2 и 1:4 соответственно. А обыграть смогли Андорру и Сан-Марино, а также накануне на своем поле сборную Венгрии со счетом 1:0.

    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд мира. За всю историю ее существования она добыла всего одну победу в товарищеской игре, а в официальных встречах она еще не побеждала.

    В последний раз «сиятельным» удавалось набрать очки в матчах отборочных циклов чемпионатов мира в 2001 году, сыграв тогда вничью 1:1 с Латвией. После этого они провели 47 матчей и все проиграли.

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  • Вчера

    • «Футбольные карлики» начали текущий отборочный цикл с крупного поражения от Англии со счетом 0:5, после этого они пропустили три безответных мяча от Венгрии и уступили 0:2 Албании.

    В этом же месяце команда Сан-Марино потерпела выездное фиаско от Андорры со счетом 0:2, а также в родных стенах проиграла Польше 1:7, забив тем самым свой первый гол в официальных играх за последние два года.

    Все три очные встречи этих сборных выиграла Албания с общим счетом 8:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество хозяевам. На победу Албании предлагают — 1.04.

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    На викторию Сан-Марино дают — 68.00, ничья оценена — в 18.00.

    Хотя албанцы и забивают немного, но в игре с безнадежным аутсайдером вполне могут забить четыре и более голов. Наша ставка на эту встречу — в игре будет забито 4 и более мячей.

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    Албания — Сан-Марино: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. Албанцы забьют аутсайдеру больше четырех?
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