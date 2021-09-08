В среду, 8 сентября, в Тиране сборная Албании сыграет против команды Сан-Марино в 6-м туре отбора к ЧМ-2022. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Албания — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания

В 2016 году сборная Албании добилась самого большого успеха в своей истории, пробившись в финальную часть чемпионата Европы, но там не смогла выйти из группы.

После того результаты «орлов» пошли на спад. В отборе ЧМ-2018 и ЧЕ-2020 они финишировали далеко от позиций, дающих билет в основную часть турниров.

В текущем квалификационном цикле албанцы еще имеют шансы вклиниться в борьбу за путевку в Катар. После пяти туров они с 9 очкам идут на третьем месте, безнадежно отстав от первых англичан, но вторым полякам проигрывает только балл.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Как раз Англией и Польшей албанцы проиграли — 0:2 и 1:4 соответственно. А обыграть смогли Андорру и Сан-Марино, а также накануне на своем поле сборную Венгрии со счетом 1:0.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд мира. За всю историю ее существования она добыла всего одну победу в товарищеской игре, а в официальных встречах она еще не побеждала.

В последний раз «сиятельным» удавалось набрать очки в матчах отборочных циклов чемпионатов мира в 2001 году, сыграв тогда вничью 1:1 с Латвией. После этого они провели 47 матчей и все проиграли.

«Футбольные карлики» начали текущий отборочный цикл с крупного поражения от Англии со счетом 0:5, после этого они пропустили три безответных мяча от Венгрии и уступили 0:2 Албании.

В этом же месяце команда Сан-Марино потерпела выездное фиаско от Андорры со счетом 0:2, а также в родных стенах проиграла Польше 1:7, забив тем самым свой первый гол в официальных играх за последние два года.

Все три очные встречи этих сборных выиграла Албания с общим счетом 8:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество хозяевам. На победу Албании предлагают — 1.04.

На викторию Сан-Марино дают — 68.00, ничья оценена — в 18.00.

Хотя албанцы и забивают немного, но в игре с безнадежным аутсайдером вполне могут забить четыре и более голов. Наша ставка на эту встречу — в игре будет забито 4 и более мячей.