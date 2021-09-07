7 сентября в Десин-Шарпье (Франция) сборная Франции примет сборную Финляндии в рамках квалификационного раунда ЧМ-2022. Начало встречи назначено на 21:45 по мск. Франция — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

У французов наступил небольшой кризис результатов, так как победить в основное время им не удается уже 5 матчей подряд. За 5 выступлений у «триколоров» 9 набранных баллов, а финны с тремя матчами отстают всего на 4 очка.

Сборная Франции в рамках сентябрьских сборов дважды сыграла вничью. С одинаковым счетом 1:1 она разошлась со сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Напомним, что безвыигрышная серия началась в матчах группового этапа Евро-2020. Команда сыграла 1:1 с Венгрией, 2:2 с Португалией и 3:3 со Швейцарией, которой в 1/8 финала проиграла после серии пенальти.

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В составе сборной Франции не сможет выступить Килиан Мбаппе, который получил повреждение еще перед игрой с Украиной. Кроме него игру пропустят Оливье Жиру и Н'Голо Канте.

Финляндия

После победы над Казахстаном (1:0) финны вышли на второе место группы D, опередив украинцев по дополнительным показателям. Это была первая победа команды в отборе, которую ей принес гол Йоэля Похьянпало.

Ранее сборная Финляндии дважды сыграла вничью. Она разошлась миром со сборными Украины (1:1) и Боснии и Герцеговины (2:2).

Победа над Казахстаном стала второй в четырех официальных выступлениях. В каждом из четырех матчей были нули на табло, а сами финны не забивали больше гола.

Пять последних официальных матчей команды завершались с общим тоталом меньше 2.5.

Прогноз и ставка

Коэффициент на Францию составляет 1.19, тогда как на победу Финляндии можно поставить с коэффициентом 22.0. Ничейный вариант ставки букмекеры предлагают за 6.70.

После таких выступлений от французов уже не приходится ждать яркой результативной игры. Она не забивала больше гола сентябрьским соперникам, а финны — это очень цепкий коллектив, который будет играть от обороны.

Мы предлагаем поставить на ИТ сборной Франции меньше 2.5 с коэффициентом 1.71.