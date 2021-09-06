В понедельник, 6 сентября, в пятом туре Сегунды сезона 2021/22 «Уэска» на своем поле сыграет против «Овьедо». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Уэска» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

«Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться там, заняв 18 место в турнирной таблице, отстав от безопасной 17 позиции всего лишь на два балла.

«Оскенцы» до последнего тура сохраняли возможность остаться в высшем дивизионе Испании, но в заключительной игре первенства дома не смогли обыграть «Валенсию» 0:0, а конкуренты осечек не допустили.

В межсезонье команда пополнилась только свободными агентам и провела пять товарищеских игр, где чаще проигрывала, чем побеждала. Среди них стоит выделить разгромное поражение от «Реал Сосьедад» со счетом 1:6.

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На старте текущего розыгрыша Сегунды «Уэска» выиграла две домашние встречи с одинаковым счетом по 2:0, поочередно переиграв «Эйбар» и «Картахену». А в третьем туре уступила в гостях «Лас-Пальмасу» со счетом 1:2.

«Овьедо»

В прошлом сезоне Сегунды «Овьедо» особых турнирных задач не решал, закончив первенство в середине таблицы, на 13 позиции.

Финишный отрезок выдался для «синих» в минувшем сезоне очень даже неплохо. За шесть последних встреч первенства они уступили всего лишь раз. Еще в этот период они дважды побеждали и три раза сыграли вничью.

В межсезонье «карбайонцы» провели пять контрольных встреч с представителями низших дивизионов Испании, победив в двух из них при двух фиаско и одном ничейном исходе.

В первых трех турах текущего чемпионата «Овьедо» расписал домашние мировые с «Луго» 2:2 и «Тенерифе» 0:0, а также потерпел выездное фиаско от «Альмерии» — 1:2.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Сегунды «Уэска» в поединках с «Овьедо» набрал четыре очка, победив 3:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка на «Уэска» — «Овьедо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 1.84.

На викторию «Овьедо» дают — 4.72, ничья оценена — в 3.42.

Недавний представитель Примеры на своем поле пока только побеждал. Выиграть он должен и на этот раз. В общем, ставим на победу хозяев.