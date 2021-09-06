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    Недавний представитель Примеры снова выиграет дома

    «Уэска» — «Овьедо». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Чемпионат Испании, 6 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Уэску
    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Овьедо»
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    «Уэска»
    В понедельник, 6 сентября, в пятом туре Сегунды сезона 2021/22 «Уэска» на своем поле сыграет против «Овьедо». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Уэска» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Сентября 2021 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 22:00 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    «Уэска»

    «Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться там, заняв 18 место в турнирной таблице, отстав от безопасной 17 позиции всего лишь на два балла.

    «Оскенцы» до последнего тура сохраняли возможность остаться в высшем дивизионе Испании, но в заключительной игре первенства дома не смогли обыграть «Валенсию» 0:0, а конкуренты осечек не допустили.

    В межсезонье команда пополнилась только свободными агентам и провела пять товарищеских игр, где чаще проигрывала, чем побеждала. Среди них стоит выделить разгромное поражение от «Реал Сосьедад» со счетом 1:6.

    Все прогнозы на футбол

    На старте текущего розыгрыша Сегунды «Уэска» выиграла две домашние встречи с одинаковым счетом по 2:0, поочередно переиграв «Эйбар» и «Картахену». А в третьем туре уступила в гостях «Лас-Пальмасу» со счетом 1:2.

    «Овьедо»

    В прошлом сезоне Сегунды «Овьедо» особых турнирных задач не решал, закончив первенство в середине таблицы, на 13 позиции.

    Финишный отрезок выдался для «синих» в минувшем сезоне очень даже неплохо. За шесть последних встреч первенства они уступили всего лишь раз. Еще в этот период они дважды побеждали и три раза сыграли вничью.

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    • В межсезонье «карбайонцы» провели пять контрольных встреч с представителями низших дивизионов Испании, победив в двух из них при двух фиаско и одном ничейном исходе.

    В первых трех турах текущего чемпионата «Овьедо» расписал домашние мировые с «Луго» 2:2 и «Тенерифе» 0:0, а также потерпел выездное фиаско от «Альмерии» — 1:2.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Сегунды «Уэска» в поединках с «Овьедо» набрал четыре очка, победив 3:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Уэска» — «Овьедо»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Овьедо» дают — 4.72, ничья оценена — в 3.42.

    Недавний представитель Примеры на своем поле пока только побеждал. Выиграть он должен и на этот раз. В общем, ставим на победу хозяев.

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    «Уэска» — «Овьедо»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Прогнозы на футбол. Недавний представитель Примеры снова выиграет дома
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