Сборная Португалии сыграет с командой Катара в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 4 сентября в венгерском Дебрецене, начало — в 19:45 мск. Катар — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Катар

Сборная Катара продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира. Не так давно она принимала участие в Кубке КОНКАКАФ (турнир для сборных Северной Америки).

Катарцы вышли из группы, в четвертьфинале победили Сальвадор, а в полуфинале проиграли сборной США (0:1).

Ранее на этой неделе Катар провел товарищеский матч со сборной Сербии. Команда Феликса Баса Санчеса (ранее работал в молодежной академии «Барселоны») уступила со счетом 0:4.

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Неприятный результат, но, с другой стороны, это было лишь второе поражение Катара в этом году. В остальных 11 матчах эта сборная одержала девять побед и дважды сыграла вничью.

Португалия

Тем временем португальцы несколько дней назад провели сумасшедший матч против Ирландии в рамках отбора на чемпионат мира.

Португалия проигрывала вплоть до 89-й минуты, пока Криштиану Роналду не сравнял счет. Легендарный форвард заодно установил новый мировой рекорд по голам за сборную.

А еще через пять минут Роналду вколотил и победный мяч. И это был его 111-й гол за сборную Португалии. Нет сомнений, что 36-летний футболист не будет останавливаться на достигнутом.

Хотя против Катара Роналду, возможно, и не будет играть. В этом нет никакой необходимости, если только соперник не проспонсировал этот момент.

Прогноз и ставка

На Катар в этом матче можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу Португалии — за 1.41.

Многое будет зависеть от состава и настроя португальцев, которых через несколько дней ждет встреча с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2022.

Вполне вероятно, что Португалия не будет чересчур усердствовать, в этом просто нет никакой необходимости. Соответственно, у Катара есть шанс избежать крупного поражения.

Ставка — победа Катара с форой (+1,5) за 1.81.