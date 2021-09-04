В поединке регулярного чемпионата МЛС «Нэшвилл» дома примет «Нью-Йорк Сити». Игра состоится 4 сентября на стадионе «Ниссан». Время начала матча 02:30 по мск. «Нэшвилл» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

На счету хозяев 21 матч в регулярном чемпионате. За этот отрезок они набрали 35 очков (8 побед, 11 ничьих и 2 поражения). По голам у команды 34 забитых и 20 пропущенных.

«Нэшвилл» не проигрывает три выступления подряд. У него была ничья с «Орландо» (1:1), а также победы над «ДС Юнайтед» (5:2) и «Атлантой» (2:0).

«Нэшвилл» является единственной командой Восточной конференции у которой не было ни единого поражения на домашнем стадионе. За 13 матчей дома он выиграл 7 раз и 6 раз сыграл вничью.

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Отметим также, что коллектив имеет второй результат по надежности в конференции и третью разницу голов (+14).

«Нью-Йорк Сити»

Гости сыграли на матч меньше. У них 34 пункта в активе после десяти побед, четырех ничьих и шести неудач.

«Нью-Йорк» в прошлом туре одолел лидера конференции «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 2:0, а перед этим потерпел свое шестое поражение в сезоне, уступив 0:1 «Филадельфии».

В гостевых матчах у «Сити» не клеится, поскольку из девяти выступлений коллектив выиграл только два. В пяти поединках на выезде «Нью-Йорк» проиграл трижды.

В восьми матчах МЛС с участием «Нью-Йорк Сити» забивалось не больше двух голов.

Прогноз и ставка

Букмекеры не смогли выделить фаворита встречи — 2.65 предлагают на победу «Нэшвилла» и 2.60 можно поставить на победу «Нью-Йорк Сити». Ничья котируется с коэффициентом 3.40.

Обе команды имеют самые низкие в конференции показатели пропущенных голов . В последних играх МЛС с их участием забивалось максимум 1-2 гола.

В таком случае будет логично рассмотреть вариант для ставки на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.88.

Вполне может сыграть фактор домашних стен для «Нэшвилла», который не проигрывал на своем поле в нынешнем сезоне. Можно заиграть ставку «победа "Нэшвилла" с форой 0» за 1.92.