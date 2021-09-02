ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ПрядкинДоговорились договариваться. Не все в РПЛ готовы к кардинальным реформам «Авангард» — обладатель Кубка Гагарина 2021/21Как минимум пять причин следить за новым сезоном КХЛ «Ювентус» сенсационно проиграл дома «Эмполи»У «Ювентуса» много проблем, которые скрывал Роналду
  • 01:23
    • Россия — Хорватия: на что ставят?
  • 23:54
    • Гризманн близок к возвращению в «Атлетико»
  • 23:26
    • «Вест Хэм» сообщил о трансфере полузащитника «Спартака»
  • 23:18
    • Звонарева проиграла первой ракетке мира на US Open
  • 22:44
    • Хачанов завершил выступление на US Open, Карацев прошел дальше
  • 19:56
    • «Реал» объявил о подписании полузащитника сборной Франции
  • 14:18
    • «Вест Хэм» оформит аренду Крала с правом выкупа
    Все новости спорта

    Исландия и Румыния проведут результативный матч?

    Исландия — Румыния. Прогноз (к. 2.72) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 2 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Исландии Прогнозы на сборную Румынии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Исландия — Румыния
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Исландии
    Сборная Исландии сыграет на своем поле с командой Румынии в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Исландия — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 02 Сентября 2021 года
    Исландия
  • Рейкьявик
    •  Исландия 21:45 Румыния Румыния
  • Бухарест
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    Исландия

    Сборная Исландии после трех туров занимает пятое, предпоследнее место в своей отборочной группе.

    В конце марта исландцы набрали только три очка. «Викинги» одержали гостевую победу над Лихтенштейном со счетом 4:1.

    Но перед этим было два поражения — от Германии и Армении. В этих матчах Исландия пропустила в общей сложности пять мячей и ни разу не забила.

    После этого исландцы провели три товарищеских матчах. После поражения от Мексики (1:2) команда Арнора Видарссона победила Фарерские острова (1:0) и сыграла вничью с Польшей (2:2).

    Румыния

    Тем временем в активе Румынии на данный момент тоже всего лишь три очка, но она опережает Исландию по дополнительным показателям.

  • Без сахара, но с новой атмосферой. Все самое интересное из лагеря сборной России
  • Рассказываем о подготовке сборной к матчам квалификации ЧМ-2022
  • Вчера

    • После домашней победы над Северной Македонией (3:2) румынская сборная уступила Германии (0:1) и Армении (2:3).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В двух июньских товарищеских матчах Румыния проиграла сборным Грузии и Англии.

    Румыния пропустила девять мячей в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На Исландию в этом матче можно поставить за 2.82, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу Румынии — за 2.72.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прошлой осенью исландцы обыграли румынскую команду со счетом 2:1 в плей-офф отборочного турнира на Евро-2020.

    Скорее всего, соперники снова обменяются забитыми мячами, но кто выиграет на этот раз, сказать сложно.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.72.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Казахстан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Франция — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Норвегия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.52
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швейцария — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Дания — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Молдавия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Турция — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Исландия — Румыния: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Исландия и Румыния проведут результативный матч?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры