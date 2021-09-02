Сборная Исландии сыграет на своем поле с командой Румынии в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Исландия — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исландия

Сборная Исландии после трех туров занимает пятое, предпоследнее место в своей отборочной группе.

В конце марта исландцы набрали только три очка. «Викинги» одержали гостевую победу над Лихтенштейном со счетом 4:1.

Но перед этим было два поражения — от Германии и Армении. В этих матчах Исландия пропустила в общей сложности пять мячей и ни разу не забила.

После этого исландцы провели три товарищеских матчах. После поражения от Мексики (1:2) команда Арнора Видарссона победила Фарерские острова (1:0) и сыграла вничью с Польшей (2:2).

Румыния

Тем временем в активе Румынии на данный момент тоже всего лишь три очка, но она опережает Исландию по дополнительным показателям.

После домашней победы над Северной Македонией (3:2) румынская сборная уступила Германии (0:1) и Армении (2:3).

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В двух июньских товарищеских матчах Румыния проиграла сборным Грузии и Англии.

Румыния пропустила девять мячей в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На Исландию в этом матче можно поставить за 2.82, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу Румынии — за 2.72.

Прошлой осенью исландцы обыграли румынскую команду со счетом 2:1 в плей-офф отборочного турнира на Евро-2020.

Скорее всего, соперники снова обменяются забитыми мячами, но кто выиграет на этот раз, сказать сложно.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.72.