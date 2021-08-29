«Торпедо» сыграет на своем поле с «Металлургом» Липецк в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцы прекрасно начали чемпионат. Правда, команда Александра Бородюка редко выигрывает с разницей в несколько мячей.

В минувшем туре «Торпедо» сумел добыть очередную победу. Команда снова выиграла минимально: в Астрахани у «Волгаря».

Впрочем, команда Лички неудачно стартовала в Кубке страны. Москвичи, снова-таки минимально, уступили «Чайке».

Прогнозы на ФНЛ

«Торпедо» пока уверенно лидирует в ФНЛ, имея в своем активе 19 очков. Причем команда пока пропустила только 2 мяча.

«Металлург» Липецк

Престарелая липецкая команда пока никак не может найти себя в новых условиях. В ФНЛ «металлургам» явно предстоит борьба за выживание.

На текущий момент «Металлург» Липецк занимает 19 место с 4 очками в активе. Причем липчане обороняются хуже всех в лиге — 19 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Металлург» Липецк снова остался без очков. Дома команда проиграла «Краснодару-2» (1:2).

Зато в Кубке России липчане выиграли свой первый матч в групповом турнире. На выезде команда оставила ни с чем ижевский «Зенит» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.29, на ничью за 5.00, а на «Металлург» Липецк — за 10.50.

Хозяева в трех последних матчах ФНЛ выиграли с минимальным счетом.

«Металлург» Липецк крайне слабо смотрится в обороне , которая явно даст сбой и в матче с лидером.

Команда Бородюка на всех парах несется в РПЛ, и явно не допустит недооценки соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 1.84.