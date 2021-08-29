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    «Торпедо» начнет без увертюр?

    «Торпедо» — «Металлург» Липецк. Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, ФНЛ, 29 августа 2021 года

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    Амур Калмыков
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Металлургом» Липецк в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 29 Августа 2021 года
    Торпедо
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    •  Торпедо 17:00 Металлург Липецк Металлург Липецк
  • Россия. ФНЛ
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    «Торпедо»

    Торпедовцы прекрасно начали чемпионат. Правда, команда Александра Бородюка редко выигрывает с разницей в несколько мячей.

    В минувшем туре «Торпедо» сумел добыть очередную победу. Команда снова выиграла минимально: в Астрахани у «Волгаря».

    Впрочем, команда Лички неудачно стартовала в Кубке страны. Москвичи, снова-таки минимально, уступили «Чайке».

    Прогнозы на ФНЛ

    «Торпедо» пока уверенно лидирует в ФНЛ, имея в своем активе 19 очков. Причем команда пока пропустила только 2 мяча.

    «Металлург» Липецк

    Престарелая липецкая команда пока никак не может найти себя в новых условиях. В ФНЛ «металлургам» явно предстоит борьба за выживание.

    На текущий момент «Металлург» Липецк занимает 19 место с 4 очками в активе. Причем липчане обороняются хуже всех в лиге — 19 пропущенных мячей.

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    • В минувшем туре «Металлург» Липецк снова остался без очков. Дома команда проиграла «Краснодару-2» (1:2).

    Зато в Кубке России липчане выиграли свой первый матч в групповом турнире. На выезде команда оставила ни с чем ижевский «Зенит» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.29, на ничью за 5.00, а на «Металлург» Липецк — за 10.50.

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    Хозяева в трех последних матчах ФНЛ выиграли с минимальным счетом.

    «Металлург» Липецк крайне слабо смотрится в обороне, которая явно даст сбой и в матче с лидером.

    Команда Бородюка на всех парах несется в РПЛ, и явно не допустит недооценки соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 1.84.

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    «Торпедо» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Торпедо» начнет без увертюр?
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