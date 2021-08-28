«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 3-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

Эта команда пока не забивала в начавшемся чемпионате Германии. «Аугсбург» можно причислить к потенциальным борцам за выживание.

Нынешний чемпионат команда начала ужасающе. Один балл в двух сыгранных матчах и предпоследнее 17 место в турнирной таблице — такова стартовая диспозиция клуба.

«Аугсбург» в минувшем туре разжился первым баллом. В выездной встрече с «Айнтрахтом» команда добыла сухую ничью.

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Несомненно, «Аугсбург» постарается, как минимум, разжиться очками. Тем более, пора бы команде открывать счет забитым мячам.

«Байер»

Леверкузенцы традиционно амбициозны. К тому же, имея неплохой по именам состав, «Байер» по итогам двух туров расположился на 3 месте.

Минувший тур получился для команды весьма продуктивным. Дома «Байер» разнес в щепки менхенгладбахскую «Боруссию» (4:0).

Мусса Диаби отличился уже дважды. При этом, пока не сказал своего веского слова лидер атак команды Патрик Шик.

Леверкузенцы вполне способны побороться за самые высокие места. Стало быть, терять очки в матчах с аутсайдерами нельзя.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.77, на ничью за 4.04, а на «Аугсбург» — за 4.68.

«Аугсбург» наверняка постарается забить свой первый гол в чемпионате .

«Байер» стартовал отлично, и попытается продлить успешную серию.

Матчи этих команд традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что стоит ожидать голов от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.79.