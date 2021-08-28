«Аугсбург»
Эта команда пока не забивала в начавшемся чемпионате Германии. «Аугсбург» можно причислить к потенциальным борцам за выживание.
Нынешний чемпионат команда начала ужасающе. Один балл в двух сыгранных матчах и предпоследнее 17 место в турнирной таблице — такова стартовая диспозиция клуба.
«Аугсбург» в минувшем туре разжился первым баллом. В выездной встрече с «Айнтрахтом» команда добыла сухую ничью.
Несомненно, «Аугсбург» постарается, как минимум, разжиться очками. Тем более, пора бы команде открывать счет забитым мячам.
«Байер»
Леверкузенцы традиционно амбициозны. К тому же, имея неплохой по именам состав, «Байер» по итогам двух туров расположился на 3 месте.
Минувший тур получился для команды весьма продуктивным. Дома «Байер» разнес в щепки менхенгладбахскую «Боруссию» (4:0).
Мусса Диаби отличился уже дважды. При этом, пока не сказал своего веского слова лидер атак команды Патрик Шик.
Леверкузенцы вполне способны побороться за самые высокие места. Стало быть, терять очки в матчах с аутсайдерами нельзя.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.77, на ничью за 4.04, а на «Аугсбург» — за 4.68.
«Байер» стартовал отлично, и попытается продлить успешную серию.
Матчи этих команд традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что стоит ожидать голов от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.79.