ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунСвязка Дзюба-Азмун вернулась. «Зенит» наказал ЦСКА за плохую реализацию Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФАЖеребьёвка Лиги чемпионов 2021/2022 «Спартак» — «Сочи»Искусство замены. «Сочи» победил «Спартак», перевернув игру на «Открытие Арене»
  • 01:37
    • Источник: Роналду уведомил руководство «Ювентуса» о намерении уйти
  • 01:14
    • СМИ: Мбаппе сообщил игрокам ПСЖ, что уходит в «Реал»
  • 22:43
    • Гол Азмуна принес «Зениту» домашнюю победу над ЦСКА
  • 22:34
    • «Ахмат» вырвал победу у «Арсенала» в Грозном
  • 20:24
    • «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме»
  • 23:39
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейра» в квалификации Лиги конференций
  • 23:13
    • «Селтик» проиграл «Аз Алкмару» и вышел в групповой этап ЛЕ
    Все новости спорта

    Где «Байер», там веселье!

    «Аугсбург» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Бундеслига, 28 августа 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Аугсбург Прогнозы на Байер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Байер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патрик Шик
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 3-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Августа 2021 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Аугсбург»

    Эта команда пока не забивала в начавшемся чемпионате Германии. «Аугсбург» можно причислить к потенциальным борцам за выживание.

    Нынешний чемпионат команда начала ужасающе. Один балл в двух сыгранных матчах и предпоследнее 17 место в турнирной таблице — такова стартовая диспозиция клуба.

    «Аугсбург» в минувшем туре разжился первым баллом. В выездной встрече с «Айнтрахтом» команда добыла сухую ничью.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Несомненно, «Аугсбург» постарается, как минимум, разжиться очками. Тем более, пора бы команде открывать счет забитым мячам.

    «Байер»

    Леверкузенцы традиционно амбициозны. К тому же, имея неплохой по именам состав, «Байер» по итогам двух туров расположился на 3 месте.

    Минувший тур получился для команды весьма продуктивным. Дома «Байер» разнес в щепки менхенгладбахскую «Боруссию» (4:0).

  • Жеребьёвка Лиги чемпионов 2021/2022
  • Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ 2021/2022: когда матчи, кто с кем играет
  • Вчера

    • Мусса Диаби отличился уже дважды. При этом, пока не сказал своего веского слова лидер атак команды Патрик Шик.

    Леверкузенцы вполне способны побороться за самые высокие места. Стало быть, терять очки в матчах с аутсайдерами нельзя.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.77, на ничью за 4.04, а на «Аугсбург» — за 4.68.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Аугсбург» наверняка постарается забить свой первый гол в чемпионате.

    «Байер» стартовал отлично, и попытается продлить успешную серию.

    Матчи этих команд традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что стоит ожидать голов от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Химки — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нант — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Малага — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Валенсия — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Норвич — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аугсбург» — «Байер»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. Где «Байер», там веселье!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры