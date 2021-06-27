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    «Рух» Брест — «Слуцк». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, чемпионат Белоруссии, 27 июня 2021 года

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    «Рух» Брест
    В воскресенье, 27 июня, в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу в Бресте встретятся местный клуб «Рух» и «Слуцк». Поединок начнется в 18:00 по мск. «Рух» Брест — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 27 Июня 2021 года
    Рух Брест
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Рух Брест 18:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    Коэффициенты на матч
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    «Рух» Брест

    «Рух» на текущий момент разместился на третьем месте в турнирной таблице. У коллектива на счету 25 баллов, но сильное отставание от первых двух строк, а конкуренты идут совсем рядом.

    Команда из Бреста в текущем первенстве потерпела только два поражения, которые были на выезде от первых двух команд. Еще она семь раз выиграла и четыре раза сыграла вничью.

    К данному поединку клуб подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, где сперва были три выигрыша, а потом он расписал мировую с «Витебском» на выезде со счетом 0:0.

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    В родных стенах «Рух» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв пять матчей при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных в них составляет 15:2.

    «Слуцк»

    По итогам 13 туров белорусского первенства «Слуцк» находится вблизи опасной зоны, на 12 строке. У коллектива на счету 11 баллов и отрыв от 14 позиции составляет всего три балла.

    «Бело-синие» за всю турнирную дистанцию добыли пока только две виктории, а также пять раз делили очки со своими оппонентами и потерпели шесть фиаско.

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    • В минувшем туре коллектив потерпел домашнее поражение от солигорского «Шахтера» 1:4, а перед этим у него была 2-матчевая беспроигрышная серия, в которой он дома одолел 2:1 «Ислочь» и расписала мировую на выезде со «Сморгонью» 1:1.

    На выезде «Слуцк» в этом чемпионате еще не выигрывал, дважды сыграв вничью и потерпел пять неудач, разница мячей — 3:13.

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    В минувшем сезоне в Бресте победил «Рух» со счетом 5:0, а в Слуцке была ничья 1:1.

    Прогноз и ставка на «Рух» Брест — «Слуцк»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Руха» — 1.42, победа «Слуцка» — 6.90, ничья — 4.90.

    Учитывая надежную игру в обороне «Руха» на своей территории, в этом поединке рекомендуем ставить на «сухую» викторию хозяев.

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    «Рух» Брест — «Слуцк»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Рух» «сухую» викторию?
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