В воскресенье, 27 июня, в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу в Бресте встретятся местный клуб «Рух» и «Слуцк». Поединок начнется в 18:00 по мск. «Рух» Брест — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух» Брест

«Рух» на текущий момент разместился на третьем месте в турнирной таблице. У коллектива на счету 25 баллов, но сильное отставание от первых двух строк, а конкуренты идут совсем рядом.

Команда из Бреста в текущем первенстве потерпела только два поражения, которые были на выезде от первых двух команд. Еще она семь раз выиграла и четыре раза сыграла вничью.

К данному поединку клуб подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией , где сперва были три выигрыша, а потом он расписал мировую с «Витебском» на выезде со счетом 0:0.

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В родных стенах «Рух» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв пять матчей при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных в них составляет 15:2.

«Слуцк»

По итогам 13 туров белорусского первенства «Слуцк» находится вблизи опасной зоны, на 12 строке. У коллектива на счету 11 баллов и отрыв от 14 позиции составляет всего три балла.

«Бело-синие» за всю турнирную дистанцию добыли пока только две виктории , а также пять раз делили очки со своими оппонентами и потерпели шесть фиаско.

В минувшем туре коллектив потерпел домашнее поражение от солигорского «Шахтера» 1:4, а перед этим у него была 2-матчевая беспроигрышная серия, в которой он дома одолел 2:1 «Ислочь» и расписала мировую на выезде со «Сморгонью» 1:1.

На выезде «Слуцк» в этом чемпионате еще не выигрывал, дважды сыграв вничью и потерпел пять неудач, разница мячей — 3:13.

В минувшем сезоне в Бресте победил «Рух» со счетом 5:0, а в Слуцке была ничья 1:1.

Прогноз и ставка на «Рух» Брест — «Слуцк»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Руха» — 1.42, победа «Слуцка» — 6.90, ничья — 4.90.

Учитывая надежную игру в обороне «Руха» на своей территории, в этом поединке рекомендуем ставить на «сухую» викторию хозяев.