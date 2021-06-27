«Рух» Брест
«Рух» на текущий момент разместился на третьем месте в турнирной таблице. У коллектива на счету 25 баллов, но сильное отставание от первых двух строк, а конкуренты идут совсем рядом.
Команда из Бреста в текущем первенстве потерпела только два поражения, которые были на выезде от первых двух команд. Еще она семь раз выиграла и четыре раза сыграла вничью.
К данному поединку клуб подходит с
В родных стенах «Рух» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв пять матчей при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных в них составляет 15:2.
«Слуцк»
По итогам 13 туров белорусского первенства «Слуцк» находится вблизи опасной зоны, на 12 строке. У коллектива на счету 11 баллов и отрыв от 14 позиции составляет всего три балла.
«Бело-синие» за всю турнирную дистанцию
В минувшем туре коллектив потерпел домашнее поражение от солигорского «Шахтера» 1:4, а перед этим у него была 2-матчевая беспроигрышная серия, в которой он дома одолел 2:1 «Ислочь» и расписала мировую на выезде со «Сморгонью» 1:1.
На выезде «Слуцк» в этом чемпионате еще не выигрывал, дважды сыграв вничью и потерпел пять неудач, разница мячей — 3:13.
В минувшем сезоне в Бресте победил «Рух» со счетом 5:0, а в Слуцке была ничья 1:1.
Прогноз и ставка на «Рух» Брест — «Слуцк»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Руха» — 1.42, победа «Слуцка» — 6.90, ничья — 4.90.
Учитывая надежную игру в обороне «Руха» на своей территории, в этом поединке рекомендуем ставить на «сухую» викторию хозяев.