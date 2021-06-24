24 июня «Ванкувер Уайткэпс» на своем поле сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Игра начнется в 05:30 по мск. «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

«Ванкувер Уайткэпс» после восьми проведенных игр набрал семь пунктов, с которыми разместился на 12 месте в Западной конференции, отставая уже на пять пунктов от зоны плей-офф.

В первых четырех поединках первенства канадский коллектив добыл две виктории, раз сыграл вничью и потерпел всего одну неудачу. После этого он только проигрывал. При этом все эти фиаско были на выезде.

Сперва в этот период «Ванкувер» «всухую» уступил 0:1 «Миннесоте» и 0:3 «Канзас-Сити», а в последующих двух играх смог забить по одному голу.

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1:2 канадцы были повержены «Хьюстон Динамо», а в прошлом туре они проиграли «Реал Солт-Лейк» со счетом 1:3.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.

В новом сезоне калифорнийцы после восьми проведенных игр находятся на четвертой строке в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 15 баллов, уступая шесть пунктов лидеру.

«Галактикос» в текущем первенстве выиграли пять игр при трех поражениях, забив 12 мячей, а пропустив на гол больше. Стартовали они с двух побед подряд, после чего трижды проиграли и дважды выиграли.

В минувшем туре «Лос-Анджелес Галакси» уступил на своей арене 1:2 «Сиэтлу», а перед этим добыл викторию, одолев на своей территории «Сан-Хосе» со счетом 1:0.

В минувшем сезоне дважды выиграли канадцы (3:0 и 1:0), а в одной игре были сильней калифорнийцы — 1:0.

Прогноз и ставка на «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лос-Анджелес Галакси» — 2.35, победа «Ванкувер Уайткэпс» — 2.85, ничья — 3.72.

Прогнозируем, что канадцы прервут серию поражений, но вряд ли смогут выиграть. Так что в этой игре напрашивается ставка на ничью.