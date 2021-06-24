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    «Лос-Анджелес» и «Даллас» «засушат» игру?

    «Лос-Анджелес» — «Даллас». Прогноз (к. 1.99) и ставки на МЛС 24 июня 2021 года

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    «Лос-Анджелес» только в двух матчах смог забить больше одного мяча
    «Лос-Анджелес» сыграет на своем поле с «Далласом» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Встреча пройдет 24 июня в Лос-Анджелесе, начало — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» крайне посредственно начал текущий сезон. Пока что калифорнийская команда занимает всего лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от лидера составляет уже 12 очков.

    В предыдущем матче «Лос-Анджелес» сыграл вничью на своем поле с «Хьюстон Динамо» — 1:1.

    В пяти последних матчах команда Боба Брэдли одержала только одну победу и потерпела три поражения.

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    «Лос-Анджелес» в текущем чемпионате всего лишь в двух матчах смог забить больше одного мяча.

    «Даллас»

    Тем временем «Даллас» находится на дне Западной конференции — на 13-м месте.

    В восьми матчах команда Лучи Гонсалеса одержала только одну победу и забила лишь девять мячей.

    В прошлом матче «Даллас» сыграл вничью с «Миннесотой», а перед этим было разгромное поражение от «Колорадо».

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    «Даллас» пока не набирал очков в гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Далласа» — за 7.10.

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    Обе команды забили пока всего лишь по девять мячей. И при этом пропускают они не так уж и много.

    Скорее всего, «Лос-Анджелес» не проиграет, а в матче будет забито не больше трех мячей.

    Ставка — победа «Лос-Анджелеса» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 1.99.

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