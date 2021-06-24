«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» крайне посредственно начал текущий сезон. Пока что калифорнийская команда занимает всего лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от лидера составляет уже 12 очков.
В предыдущем матче «Лос-Анджелес» сыграл вничью на своем поле с «Хьюстон Динамо» — 1:1.
В пяти последних матчах команда Боба Брэдли одержала только одну победу и потерпела три поражения.
«Лос-Анджелес» в текущем чемпионате всего лишь в двух матчах смог забить больше одного мяча.
«Даллас»
Тем временем «Даллас» находится на дне Западной конференции — на 13-м месте.
В восьми матчах команда Лучи Гонсалеса одержала только одну победу и забила лишь девять мячей.
В прошлом матче «Даллас» сыграл вничью с «Миннесотой», а перед этим было разгромное поражение от «Колорадо».
«Даллас» пока не набирал очков в гостевых матчах.
Прогноз и ставка
На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Далласа» — за 7.10.
Обе команды забили пока всего лишь по девять мячей. И при этом пропускают они не так уж и много.
Скорее всего, «Лос-Анджелес» не проиграет, а в матче будет забито не больше трех мячей.
Ставка — победа «Лос-Анджелеса» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 1.99.