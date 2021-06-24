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    «Чикаго Файр» — «Цинциннати». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, МЛС, 24 июня 2021 года

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    «Чикаго Файр»
    В ночь с 23 на 24 июня в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Чикаго Файр» на своем поле примет «Цинциннати». Игра стартует в 03:00 по мск. «Чикаго Файр» — «Цинциннати»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.67
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  • 4.20
  • 2
  • 4.60
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    «Чикаго Файр»

    «Чикаго Файр» после восьми проведенных встреч текущей регулярки набрал всего четыре пункта, с которыми находится на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Огоньки» стартовали в этом сезоне с ничейного результата против «Нью-Инглэнд Революшн» 2:2 дома. После этого они потерпели четыре поражения подряд, забив в за это время только один гол.

    Затем коллектив добыл первую и единственную викторию в текущем чемпионате, переиграв в родных стенах «Интер Майами» со счетом 1:0.

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    К данной игре «Чикаго Файр» подходит с серией из двух поражений, поочередно уступив дома 0:1 «Монреалю» и вне родных стен 0:2 действующему чемпиону — «Коламбус Крю».

    «Цинциннати»

    «Цинциннати» является соседом «Чикаго» по турнирной таблице. У коллектива на счету те же четыре балла, но немного хуже разница мячей, из-за которой он идет на строку ниже.

    «Оранжево-синие» также стартовали в новом чемпионате с мирового результата, сыграв вничью на выезде против «Нэшвилла» со счетом 2:2. Затем была серия из трех фиаско подряд, где два были разгромными.

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    • И только в пятой игре команда добыла первую и единственную викторию в сезоне, переиграв на выезде «Монреаль» со счетом 2:1. После этого она снова только проигрывала.

    В это период «Цинциннати» поочередно в родных стенах был повержен «Нью-Инглэнд Революшн» 0:1 и «Колорадо» 0:2.

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    В прошлом сезоне «Чикаго Файр» дома разгромил «Цинциннати» со счетом 3:0, а в другом поединке была ничья 0:0.

    Прогноз и ставка на «Чикаго Файр» — «Цинциннати»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Чикаго Файр» — 1.71, победа «Цинциннати» — 4.52, ничья — 4.14.

    Обе команды имеют большие проблемы в завершающей стадии. Так что от данного поединка ожидаем низового исхода.

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