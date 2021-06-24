В ночь с 23 на 24 июня в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Чикаго Файр» на своем поле примет «Цинциннати». Игра стартует в 03:00 по мск. «Чикаго Файр» — «Цинциннати»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго Файр»

«Чикаго Файр» после восьми проведенных встреч текущей регулярки набрал всего четыре пункта, с которыми находится на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Огоньки» стартовали в этом сезоне с ничейного результата против «Нью-Инглэнд Революшн» 2:2 дома. После этого они потерпели четыре поражения подряд, забив в за это время только один гол.

Затем коллектив добыл первую и единственную викторию в текущем чемпионате, переиграв в родных стенах «Интер Майами» со счетом 1:0.

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К данной игре «Чикаго Файр» подходит с серией из двух поражений, поочередно уступив дома 0:1 «Монреалю» и вне родных стен 0:2 действующему чемпиону — «Коламбус Крю».

«Цинциннати»

«Цинциннати» является соседом «Чикаго» по турнирной таблице. У коллектива на счету те же четыре балла, но немного хуже разница мячей, из-за которой он идет на строку ниже.

«Оранжево-синие» также стартовали в новом чемпионате с мирового результата, сыграв вничью на выезде против «Нэшвилла» со счетом 2:2. Затем была серия из трех фиаско подряд, где два были разгромными.

И только в пятой игре команда добыла первую и единственную викторию в сезоне, переиграв на выезде «Монреаль» со счетом 2:1. После этого она снова только проигрывала.

В это период «Цинциннати» поочередно в родных стенах был повержен «Нью-Инглэнд Революшн» 0:1 и «Колорадо» 0:2.

В прошлом сезоне «Чикаго Файр» дома разгромил «Цинциннати» со счетом 3:0, а в другом поединке была ничья 0:0.

Прогноз и ставка на «Чикаго Файр» — «Цинциннати»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Чикаго Файр» — 1.71, победа «Цинциннати» — 4.52, ничья — 4.14.

Обе команды имеют большие проблемы в завершающей стадии. Так что от данного поединка ожидаем низового исхода.