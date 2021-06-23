Германия сыграет на своем поле с Венгрией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 23 июня, начало — в 22:00 мск. Германия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Германия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Германии

Фурор, который произвели немцы в матче с Португалией (2:4) вновь заставил говорить о них, как об одних из фаворитов Евро. Команда Йоахима Лева выглядит мощно.

В матче с аутсайдером группы сборную Германии вполне устроит и ничья, но немцы с таким поворотом событий не согласятся. Тем более, отличную форму набрал Робин Госенс.

Пора бы включить свои бомбардирские качества и Томасу Мюллеру. Да и вообще, в составе команды Лева может забить кто угодно.

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В матче с португальцами Германия показала, что некоторые зря ее списали со счетов. Так что в этом матче сенсации ждать не приходится.

Сборная Венгрии

Венгрия замыкает турнирную таблицу группы F с одним пунктом в активе. Так что для выхода в плей-офф сборной Венгрии нужно только выигрывать.

Интрига чуть возродилась после того, как венгры взяли один балл в матче с Францией (1:1). А ведь казалось, что мадьяры, подобно Турции, покинут турнир без очков.

Венгры наверняка прижмутся к своим воротам. Между тем, контратаки в исполнении команды крайне опасны.

Из потерь стоит отметить только хавбека Даниэля Газдага. Он точно не появится на поле «Альянц Арены».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Германию за 1.20, на ничью за 7.80, а на Венгрию — за 15.00.

Сборная Германии показала свою реальную силу в минувшем туре, и явно постарается продолжить мощный ход .

Венграм остается только искать счастье на контрвыпадах.

Немцы сразу возьмут быка за рога, и на второй тайм выйдут уже при комфортном преимуществе. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Германии в 1 тайме –1.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.04. Для остальных — более умеренный прогноз.