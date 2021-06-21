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    «Сантос» — «Сан-Паулу». Прогноз (к. 4.00) и ставка на матч чемпионата Бразилии 21 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Сан-Паулу»
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    «Сантос» идeт на 15 строчкe
    В 5-м туре бразильской Серии А «Сантос» будет принимать «Сан-Паулу». Матч пройдет на «Урбано Калдейра» 21 июня. Начало — в 00:15 мск. «Сантос» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    «Сантос» к чемпионату Бразилии подошел не в лучшем настроении — команда не смогла пробиться в плей-офф Кубка Либертадорес. В 5-м туре бразильский клуб проиграл «Стронгесту» (1:2), а в 6-м «Барселоне Гуаякиль» (1:3) и в итоге занял лишь третье место в группе.

    После этого еще и в чемпионате Бразилии «Сантос» стартовал с поражения, причем разгромного — 0:3 против «Байи».

    После этого удалось набрать 4 очка в трeх турах: сперва обыграли «Сеару» со счетом 3:1, а затем сыграли вничью с «Жувентунде» (0:0) и проиграли «Флуминeнсe» (1:0).

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    В турнирной таблице чемпионата Бразилии «Сантос» пока занимает лишь 13-е место.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» закончил прошлое бразильское первенство на четвертой позиции, уступив пять очков победителю. Данная позиция позволила команде принять участие в Кубке Либертадорес.

    «Трехцветные» за 38 матчей Серии А смогли добиться 18 выигрышей, 12 встреч завершили вничью и восемь игр они проиграли, разница забитых и пропущенных в них составила 59:41.

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    • В недавно завершившейся групповой стадии КЛ 6-кратный чемпион Бразилии финишировал на втором месте в своем квартете и пробился в 1/8 финала турнира.

    В новом розыгрыше Серии А «Сан-Паулу» выступает пока неудачно. На старте турнира он сыграл вничью 0:0 дома с «Флуминенсе», после чего поочередно проиграл в гостях 0:2 «Атлетико Гойаньенсе» и 0:1 «Атлетико Минейро», а такжe сыграл вничью с «Шапекоэнсе» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмeкeры считают фаворитом гостeй, коэффициeнт на побeду которых равeн 2,50.

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    Успeх хозяeв поля оцeниваeтся в 2,90, ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Сантос» выиграeт, и в матчe будeт забито два или большe голов за 4,00.

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