«ДС Юнайтед»
В конце мая эти клубы провели поединок на поле «Интер Майами», который принес «ДС Юнайтед» крупную победу со счетом 3:0, где гости к 20-й минуте забили уже два гола.
Эта викторий стала для коллектива из Вашингтона только третьей в этом чемпионате. Также он еще пять встреч проиграл и ни разу в текущем сезоне еще не играл вничью.
Перед данной победой столичная команда потерпела два поражения подряд, уступив по 0:1 на своей территории «Орландо» и «Филадельфии».
В турнирной таблице Восточной конференции «ДС Юнайтед» с девятью набранными очками идет на десятой позиции, отставая всего лишь на два пункта от зоны плей-офф.
«Интер Майами»
«Интер Майами» набрал в текущем первенстве всего восемь баллов в восьми проведенных встречах, позволяющие коллективу находится на 11 позиции в Восточной конференции.
В текущем первенстве «цапли» одержали только две виктории, при чем оба раза победив на выезде. Еще дважды они сыграли вничью и потерпели четыре фиаско.
Сейчас у команды Бекхэма серия из двух поражений. Помимо проигрыша от вашингтонцев, она также потерпела выездную неудачу от «Чикаго» со счетом 0:1.
Всего между собой эти клубы провели две встречи, в которых
Прогноз и ставка на «ДС Юнайтед» — «Интер Майами»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ДС Юнайтед» предлагают — 2.28.
На викторию «Интер Майами» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.34.
Ожидаем, что в третьем поединке этих команд, «цапли» наконец-то прервут свою серию поражений с вашингтонцами. Наша ставка — Х2.