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    «Цапли» прервут серию поражений с вашингтонцами?

    «ДС Юнайтед» — «Интер Майами». Прогноз и ставка (к. 1.79) на футбол, МЛС, 20 июня 2021 года

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    Игрок «Интер Майами»
    В воскресенье, 20 июня, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «ДС Юнайтед» на своем поле примет «Интер Майами». Игра начнется в 03:00 по мск. «ДС Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «ДС Юнайтед»

    В конце мая эти клубы провели поединок на поле «Интер Майами», который принес «ДС Юнайтед» крупную победу со счетом 3:0, где гости к 20-й минуте забили уже два гола.

    Эта викторий стала для коллектива из Вашингтона только третьей в этом чемпионате. Также он еще пять встреч проиграл и ни разу в текущем сезоне еще не играл вничью.

    Перед данной победой столичная команда потерпела два поражения подряд, уступив по 0:1 на своей территории «Орландо» и «Филадельфии».

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    В турнирной таблице Восточной конференции «ДС Юнайтед» с девятью набранными очками идет на десятой позиции, отставая всего лишь на два пункта от зоны плей-офф.

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» набрал в текущем первенстве всего восемь баллов в восьми проведенных встречах, позволяющие коллективу находится на 11 позиции в Восточной конференции.

    В текущем первенстве «цапли» одержали только две виктории, при чем оба раза победив на выезде. Еще дважды они сыграли вничью и потерпели четыре фиаско.

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    • Сейчас у команды Бекхэма серия из двух поражений. Помимо проигрыша от вашингтонцев, она также потерпела выездную неудачу от «Чикаго» со счетом 0:1.

    Всего между собой эти клубы провели две встречи, в которых побеждал только «ДС Юнайтед» — 2:1 и 3:0.

    Прогноз и ставка на «ДС Юнайтед» — «Интер Майами»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ДС Юнайтед» предлагают — 2.28.

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    На викторию «Интер Майами» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.34.

    Ожидаем, что в третьем поединке этих команд, «цапли» наконец-то прервут свою серию поражений с вашингтонцами. Наша ставка — Х2.

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