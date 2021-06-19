В субботу, 19 июня, сборная Венгрии примет команду Франции в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. Встреча группы F, которая пройдет в Будапеште на «Пушкаш-Арене», начнется в 16:00 по московскому времени. Венгрия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Сборная Венгрии стартовала на Евро-2020 с крупного поражения от команды Португалии (0:3) на «Пушкаш-Арене».

Впрочем, сам результат никак не отражает происходившего на поле. Дело в том, что подопечные Марко Росси удерживали ничью вплоть до 84-й минуты и лишь серия рикошетов позволила португальцам открыть счет.

Окончательно добил венгров Криштиану Роналду, который оформил дубль и обновил несколько личных рекордов.

Все прогнозы на Евро-2020

Для Венгрии это поражение стало первым в последних 11 матчах. Однако стоит понимать, что до этого турнира у «волшебных мадьяров» были не самые сложные противники.

Франция

Сборная Франции в первом туре группового этапа чемпионата Европы в Мюнхене одолела команду Германии (1:0).

Прогноз на матч Венгрия — Франция Еще одна порция прагматизма от французов?

Определяющим стал автогол Матса Хуммельса, хотя нельзя сказать, что команде Дидье Дешама крупно повезло. Действующие чемпионы мира действительно играли лучше и заслужили три набранных очка.

Особенно ярко сыграл Килиан Мбаппе, который на 85-й минуте даже отправил мяч в ворота, но арбитры гол не засчитали из-за офсайда.

В десяти последних матчах «ле блё» потерпели всего одно поражение, да и то в товарищеской встрече. Если говорить об официальных матчах, то французы не проигрывают уже два года.

Ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Франции — 1.34, победа сборной Венгрии — 11.00, ничья — 5.30.

По своему потенциалу французы значительно превосходят соперника. Они здорово сыграли против немцев в Мюнхене, так что по ходу турнира, как нам кажется, будут только прибавлять.

«Волшебные мадьяры» достойно отыграли против португальцев, но их силы не бесконечны. Все-таки их оборона далека от идеала и вряд ли сможет справиться с Килианом Мбаппе и компанией. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Франции с форой -1,5» за 2.03.

Также мы бы поставили на гол Мбаппе с коэффициентом 1.65. В первом туре он был очень активен и серьезно тревожил оборону Германии. Здесь же он обязан открывать счет своим голам на Евро-2020.