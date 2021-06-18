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    Словакия снова победит?

    Швеция — Словакия. Дерзкая ставка за 4.90 на матч Евро-2020 18 июня 2021 года

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    Швеция сыграет на своем поле со Словакией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 18 июня, начало — в 16:00 мск. Швеция — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Швеция — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа E 18 Июня 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 16:00 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.45
  • 2
  • 5.10
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    Сборная Швеции

    Шведы — уже почти супергерои. Робин Ольсен вытащил для команды сенсационную ничью с Испанией (0:0).

    Даже без учета сейвов своего голкипера сборная Швеции смотрелась достойно. С такой обороной команда может пройти далеко.

    А вот с атакой не ладилось. Быть может, так уж сильно сказывается нехватка легендарного Златана Ибрагимовича?!

    Все прогнозы на Евро-2020

    Швеция за всю историю встреч со словаками ни разу им не проигрывала. Более того, 4 года назад в товарищеском матче скандинавы смели оппонента со счетом 6:0.

    Сборная Словакии

    Словакия переиграла поляков, сотворив одну из сенсаций первого тура. Отлично смотрелся Роберт Мак, ставший соавтором первого гола.

    Теперь же сборную Словакии вполне может устроить и ничейный исход. Вот только аппетит имеет свойство приходить во время еды, и Марек Гамшик и компания вряд ли успокоятся.

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    С турнирной точки зрения, сборную Словакию вполне устроит и ничья. Впрочем, ее еще нужно добиться, что крайне нелегко.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Швецию за 1.90, на ничью за 3.40, а на Словакию — за 4.90.

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    Шведы потратили слишком много сил во встрече с Испанией.

    Словакия почувствовала вкус победы, и наверняка постарается продолжить в том же духе.

    Словаки сейчас находятся в отличной форме, и вполне способны победить уставших шведов. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа Словакии, поставить на это можно с коэффициентом 4.90. Для остальных — более умеренный прогноз.

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