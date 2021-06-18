Сборная Швеции
Шведы — уже почти супергерои. Робин Ольсен вытащил для команды сенсационную ничью с Испанией (0:0).
Даже без учета сейвов своего голкипера сборная Швеции смотрелась достойно. С такой обороной команда может пройти далеко.
А вот с атакой не ладилось. Быть может, так уж сильно сказывается нехватка легендарного Златана Ибрагимовича?!
Швеция за всю историю встреч со словаками ни разу им не проигрывала. Более того, 4 года назад в товарищеском матче скандинавы смели оппонента со счетом 6:0.
Сборная Словакии
Словакия переиграла поляков, сотворив одну из сенсаций первого тура. Отлично смотрелся Роберт Мак, ставший соавтором первого гола.
Теперь же сборную Словакии вполне может устроить и ничейный исход. Вот только аппетит имеет свойство приходить во время еды, и Марек Гамшик и компания вряд ли успокоятся.
Из потерь следует отметить лишь Ивана Шранца. Форвард «Яблонца» оказался в лазарете.
С турнирной точки зрения, сборную Словакию вполне устроит и ничья. Впрочем, ее еще нужно добиться, что крайне нелегко.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Швецию за 1.90, на ничью за 3.40, а на Словакию — за 4.90.
Шведы потратили слишком много сил во встрече с Испанией.
Словаки сейчас находятся в отличной форме, и вполне способны победить уставших шведов. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа Словакии, поставить на это можно с коэффициентом 4.90. Для остальных — более умеренный прогноз.