В ночь с 16 на 17 июня в четвертом туре бразильской Серии А «Сан-Паулу» на своем стадионе сыграет с «Шапекоэнсе». Встреча начнется в 01:00 по мск. «Сан-Паулу» — «Шапекоэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» закончил прошлое бразильское первенство на четвертой позиции, уступив пять очков победителю. Данная позиция позволила команде принять участие в Кубке Либертадорес.

«Трехцветные» за 38 матчей Серии А смогли добиться 18 выигрышей, 12 встреч завершили вничью и восемь игр они проиграли, разница забитых и пропущенных в них составила 59:41.

В недавно завершившейся групповой стадии КЛ 6-кратный чемпион Бразилии финишировал на втором месте в своем квартете и пробился в 1/8 финала турнира.

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В новом розыгрыше Серии А «Сан-Паулу» выступает пока неудачно. На старте турнира он сыграл вничью 0:0 дома с «Флуминенсе», после чего поочередно проиграл в гостях 0:2 «Атлетико Гойаньенсе» и 0:1 «Атлетико Минейро».

«Шапекоэнсе»

«Шапекоэнсе» в прошлом сезоне выступал в Серии Б, где стал победителем задолго до завершения чемпионата и получил билет в класс сильнейших.

После завершения первенства клуб из города Шапеко выступил в чемпионате Катариненсе, добравшись в этом турнире до финала, но там проиграл «Аваи», уступив 1:2 в гостях и сыграв 1:1 дома.

На старте новой Серии А «зелено-белые» потерпели разгромное фиаско на своей арене от «Брагантино» 0:3 и уступили в гостях 1:3 «Палмейрасу». В минувшем туре они набрали первые очки в сезоне, расписав мировую с «Сеарой» 0:0 дома.

Последний раз эти клуба встречались в 2019 году. И тогда «Сан-Паулу» дважды разгромил «Шапекоэнсе»: 4:0 дома и 3:0 в гостях.

Прогноз и ставка на «Сан-Паулу» — «Шапекоэнсе»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.35.

На викторию «Шапекоэнсе» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.90

Прогнозируем, что «Сан-Паулу» на своем поле уверенно обыграет новичка элиты. Ставим в этом поединке с форой -1,5 на хозяев.