Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик Шик в матче с ШотландиейГерой дня: Патрик Шик Англия победила Хорватию на старте Евро-2020Англия встала на верный путь успеха Лионель МессиКоманда снова подвела Месси. Аргентина не смогла стартовать на Кубке Америки с победы
  • 16:09
    • Жирков покинул сборную России
  • 19:33
    • На Кубке Америки сдан 41 положительный тест на коронавирус
  • 18:05
    • Роналду сыграет против Венгрии с первых минут, Феликс остался в запасе
  • 17:05
    • Опубликован календарь РПЛ на сезон 2021/22
  • 14:34
    • Стало известно, придет ли Путин на матч Финляндия — Россия
  • 14:06
    • Черчесов рассказал, сыграет ли еще Жирков на Евро-2020
  • 13:49
    • Главный тренер сборной Финляндии: Дзюба — главное оружие России
    Все новости спорта

    «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро»: забьет только один

    «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро». Прогноз (к. 1.84) и ставка на матч бразильской Серии А 17 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тиаго Гальярдо
    «Интернасьонал» и «Атлетико Минейро» встретятся в 4-м туре чемпионата Бразилии. Матч пройдет в Порту-Алегри 17 июня. Начало — в 01:00. «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интернасьонал»

    «Интернасьонал» успешно завершил групповой этап Кубка Либертадорес, благодаря ничьей с «Олвэйс Реди» заняв первое место в группе.

    После этого «Интернасьонал» стартовал в чемпионате Бразилии. В трех первых турах команда набрала 4 очка.

    Сперва клуб из Порту-Алегри дома сыграл вничью со «Спорт Ресифи» (2:2), а затем в гостях проиграл «Форталезе» (1:5) и выиграл у «Байи» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице Серии А «Интернасьонал» расположился пока лишь на 13-м месте.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» также на первом месте завершил групповой этап Кубка Либертадорес. Правда, победа над «Депортиво Ла-Гуайра» в последнем туре (4:0) уже ничего не решала — бразильский клуб гарантировал себе первое место еще до этого.

    После этого в чемпионате Бразилии «Атлетико Минейро» удалось выиграть два матча из трех.

  • Проблемный турнир. Почему Кубок Америки в последний момент перенесли в Бразилию?
  • Колумбия и Аргентина уже точно не примут Копа Америка-2021, но и с Бразилией не все так просто
  • 03/06/2021

    • Начали с домашнего поражения от «Форталезы» (1:2), а затем обыграли «Спорт Ресифи» (1:0) и «Сан-Паулу» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Интернасьонала» дается коэффициент 2,70, на ничью — 3,32, а на победу «Атлетико Минейро» — 2,65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В рамках бразильской Серии А команды играли друг против друга 71 раз: у «Интернасьонала» 31 победа, у «Атлетико Минейро» — 21, еще 19 раз команды сыграли вничью.

    В турнирной таблице «Атлетико Минейро» занимает пятое место.

    Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,84.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.42
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Иран — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.59
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Федерер
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  6.25
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Голландия — Украина
  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
    • Вчера в 01:11     Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • 00:57 13/06/2021     Дания — Финляндия
  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
    • 23:31 12/06/2021
    «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 17.06.2021. Прогнозы на футбол. «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро»: забьет только один
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры