«Интернасьонал» и «Атлетико Минейро» встретятся в 4-м туре чемпионата Бразилии. Матч пройдет в Порту-Алегри 17 июня. Начало — в 01:00. «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» успешно завершил групповой этап Кубка Либертадорес, благодаря ничьей с «Олвэйс Реди» заняв первое место в группе.

После этого «Интернасьонал» стартовал в чемпионате Бразилии. В трех первых турах команда набрала 4 очка.

Сперва клуб из Порту-Алегри дома сыграл вничью со «Спорт Ресифи» (2:2), а затем в гостях проиграл «Форталезе» (1:5) и выиграл у «Байи» (1:0).

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В турнирной таблице Серии А «Интернасьонал» расположился пока лишь на 13-м месте.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» также на первом месте завершил групповой этап Кубка Либертадорес. Правда, победа над «Депортиво Ла-Гуайра» в последнем туре (4:0) уже ничего не решала — бразильский клуб гарантировал себе первое место еще до этого.

После этого в чемпионате Бразилии «Атлетико Минейро» удалось выиграть два матча из трех.

Начали с домашнего поражения от «Форталезы» (1:2), а затем обыграли «Спорт Ресифи» (1:0) и «Сан-Паулу» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Интернасьонала» дается коэффициент 2,70, на ничью — 3,32, а на победу «Атлетико Минейро» — 2,65.

В рамках бразильской Серии А команды играли друг против друга 71 раз: у «Интернасьонала» 31 победа, у «Атлетико Минейро» — 21, еще 19 раз команды сыграли вничью.

В турнирной таблице «Атлетико Минейро» занимает пятое место.

Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,84.