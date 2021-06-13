В матче 3 тура чемпионата Бразилии состоится встреча между командами «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу». Событие запланировано на 13 июня 22:00 мск. «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

После двух стартовых туров «Атлетико Минейро» занимает 9 место, которое позволяет попасть в групповой этап Южноамериканского кубка. Хозяева одержали победу и сыграли вничью, набрав 3 пункта.

«Петушки» отличились в игре со «Спорт Ресифе» (1:0). Перед этим потерпели домашнее фиаско в матче с «Форталезой» (1:2).

После неудачной игры с «Форталезой» «Атлетико» провел три успешных матча подряд. Кроме победы над «Спорт Ресифе», команде удалось добиться двух побед в 1/16 Кубка Бразилии, где она обыграла «Ремо» (2:0, 2:1).

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При этом стоит добавить, что «Атлетико» выиграл всего лишь два домашних матча из пяти.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» пока что не открыл отсчет победам в этом розыгрыше чемпионата Бразилии. Команда сыграла вничью и потерпела поражение, из-за чего занимает лишь 15 место с одним пунктом в активе.

Гости стартовали с нулевой ничьи в матче против «Флуминенсе», однако после они всухую уступили «Атлетико Гойаниенсе» со счетом 2:0. Таким образом, «Сан-Паулу» является одной из двух команд с нулями в графе забитых голов .

В Кубке Бразилии с «Триколорами» приключилась интересная история. Они встречались с представителем лиги D — «4 Жулью Эспорте». В первой встрече гости умудрились проиграть 2:3. К счастью для них в матче-ответке им удалось победить 9:1.

У «Сан-Паулу» травмированы такие игроки, как Луан и Дани Алвес.

Прогноз и ставка

В графе «победитель матча» стоят такие коэффициенты: 2.15 на победу «Атлетико Минейро» и 3.50 на победу «Сан-Паулу». Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 3.30.

В отличие от соперника, «Атлетико» вкус побед в чемпионате уже ощутил. «Минейро» идет на серии побед и при этом не проигрывал «Сан-Паулу» в четырех домашних встречах подряд.