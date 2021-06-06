6 июня в Брюсселе состоится товарищеский поединок между сборными Бельгии и Хорватии. Место встречи стадион «им. короля Бодуэна». Начало в 21:45 по мск. Бельгия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

В первом контрольном матче сборная Бельгии не смогла победить сборную Греции. Команда Роберто Мартинеса вышла вперед еще до середины первого тайма, но не сумела удержать счет и сыграла вничью 1:1.

Это вторая ничья команды в трех последних выступлениях. Ранее «Дьяволы» сыграли вничью со сборной Чехии (1:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022.

Тем не менее разгром Белоруссии (8:0) и победа над Уэльсом (3:1) этот результат перекрыли.

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До ничьи с Грецией бельгийская команда имел 5-матчевую победную серию, которая началась в ноябре 2020 года.

Хорватия

Хорваты тоже провели неуверенный матч со сборной Армении. Вице-чемпионы мира сыграли вничью 1:1. По сути подопечные Златко Далича упустили победу в матче по тому же сценарию, что и бельгийцы.

Что касается предыдущих трех матчей, проводившихся в рамках мартовской квалификации на ЧМ, то здесь у хорватов 2 победы и поражение.

Хорватия стартовала с поражения от Словении (0:1), а после этого она обыграла Кипр (1:0) и Мальту (3:0). Победа над Кипром позволила гостям прервать серию из пяти матчей без побед (4 поражения и ничья).

На выезде Хорватия выиграла лишь один из шести матчей. Сейчас у нее два поражения подряд. Здесь берутся во внимание выезды к Словении и Швеции (1:2).

Прогноз и ставка

Выставив на победу сборной Бельгии коэффициент 1.84, букмекеры сделали ее фаворитом, поскольку на успех Хорватии они предлагают коэффициент 4.30. Ничья оценивается коэффициентом 3.85.

Хорватия неудачно выступает в чужих стенах и у нее всего одна победа в шести встречах. Бельгия же выиграла 6 из 8 домашних поединков. Предлагаем поставить на победу Бельгии.

Судя по последним результата обеих команд против заведомо слабых соперников, они только набирают форму и возможно, что от этого поединка ждать много голов не стоит. Коллективам важно сыграться и пройти этап подготовки без поражений.

В связи с этим мы рассчитываем на низовой поединок, который должен завершиться с тоталом меньше 2.5 (коэфф. 2.06).