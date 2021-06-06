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    Выиграет ли Бельгия контрольный матч перед Евро-2020?

    Бельгия — Хорватия. Прогноз (к. 1.84) и ставки на товарищеский матч 6 июня 2021 года

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    Ромелу Лукаку
    6 июня в Брюсселе состоится товарищеский поединок между сборными Бельгии и Хорватии. Место встречи стадион «им. короля Бодуэна». Начало в 21:45 по мск. Бельгия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2021 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.65
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  • Ставка!
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    Бельгия

    В первом контрольном матче сборная Бельгии не смогла победить сборную Греции. Команда Роберто Мартинеса вышла вперед еще до середины первого тайма, но не сумела удержать счет и сыграла вничью 1:1.

    Это вторая ничья команды в трех последних выступлениях. Ранее «Дьяволы» сыграли вничью со сборной Чехии (1:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022.

    Тем не менее разгром Белоруссии (8:0) и победа над Уэльсом (3:1) этот результат перекрыли.

    Календарь и таблица Евро-2020

    До ничьи с Грецией бельгийская команда имел 5-матчевую победную серию, которая началась в ноябре 2020 года.

    Хорватия

    Хорваты тоже провели неуверенный матч со сборной Армении. Вице-чемпионы мира сыграли вничью 1:1. По сути подопечные Златко Далича упустили победу в матче по тому же сценарию, что и бельгийцы.

    Что касается предыдущих трех матчей, проводившихся в рамках мартовской квалификации на ЧМ, то здесь у хорватов 2 победы и поражение.

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    • Хорватия стартовала с поражения от Словении (0:1), а после этого она обыграла Кипр (1:0) и Мальту (3:0). Победа над Кипром позволила гостям прервать серию из пяти матчей без побед (4 поражения и ничья).

    На выезде Хорватия выиграла лишь один из шести матчей. Сейчас у нее два поражения подряд. Здесь берутся во внимание выезды к Словении и Швеции (1:2).

    Прогноз и ставка

    Выставив на победу сборной Бельгии коэффициент 1.84, букмекеры сделали ее фаворитом, поскольку на успех Хорватии они предлагают коэффициент 4.30. Ничья оценивается коэффициентом 3.85.

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    Хорватия неудачно выступает в чужих стенах и у нее всего одна победа в шести встречах. Бельгия же выиграла 6 из 8 домашних поединков. Предлагаем поставить на победу Бельгии.

    Судя по последним результата обеих команд против заведомо слабых соперников, они только набирают форму и возможно, что от этого поединка ждать много голов не стоит. Коллективам важно сыграться и пройти этап подготовки без поражений.

    В связи с этим мы рассчитываем на низовой поединок, который должен завершиться с тоталом меньше 2.5 (коэфф. 2.06).

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