Сборная Швейцарии сыграет на своем поле с командой Лихтенштейна в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 3 июня в Санкт-Галлене, начало — в 19:00 мск. Швейцария — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Швейцарцы в прошлое воскресенье провели товарищеский матч против США, в котором одержали победу со счетом 2:1.

В этой игре у Швейцарии был очень солидный состав. С первых минут на поле появились вратарь Ян Зоммер, защитник Рикардо Родригес, а также хавбеки Джердан Шакири и Гранит Джака и нападающие Бриль Эмболо и Харис Сеферович.

По голу в итоге забили Рикардо Родригес и вышедший на замену Стивен Цубер, который когда-то играл за московский ЦСКА.

К слову, это была волевая победа. В составе американцев в тот день не хватало только форварда «Челси» Кристиана Пулишича, который приходил в себя после финала Лиги чемпионов. Сборная США с недавних пор очень сильный соперник.

Лихтенштейн

Тем временем для Лихтенштейна это будет первая игра после трех весенних поражений в отборочном турнире на чемпионат мира.

В конце марта команда Мартина Штоклаза проиграла Армении, Северной Македонии и Исландии, пропустив в общей сложности 10 мячей.

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Осенью прошлого года Лихтенштейн выиграл в рамках Лиги наций у Сан-Марино, а потом одержал победу над Люксембургом в товарищеском матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что игра завершится разгромной победой Швейцарии. Ничью предлагают за 18.25, а победу Лихтенштейна — за 43.00.

Швейцарцы на этот раз подобрали такого соперника, чтобы можно было экспериментировать. Это, скорее всего, главная цель на ближайший матч.

Но вряд ли Лихтенштейну удастся избежать крупного поражения.

Ставка — победа Швейцарии с форой (-3,5) за 1.96.