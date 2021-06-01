Во вторник, 1 июня, сборная Хорватии примет команду Армении в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велика-Горица», начнется в 19:00 по московскому времени. Хорватия — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Сборная Хорватии готовится к Евро-2020, где она выступит в одной группе с командами Англии, Шотландии и Чехии.

С начала прошлого года «шашечные» выступают с переменным успехом. В Лиге наций-2020/21 они заняли третье место в группе A3, где опередили Швецию (3 очка) лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В отборе к ЧМ-2022 подопечные Златко Далича потерпели поражение от Словении (0:1), а также обыграли Кипр (1:0) и Мальту (3:0).

Календарь и таблица Евро-2020

Состав у хорватов сейчас боевой. Не хватает лишь Ивана Ракитича, завершившего международную карьеру в прошлом году.

Армения

Сборная Армении не прошла отбор на Евро-2020, так как в своей группе J стала лишь пятой (10 очков), оставшись позади Боснии и Герцеговины (13), Греции (14), Финляндии (18) и Италии (30).

В Лиге наций-2020/21 команда Хоакина Капарроса выступила хорошо. Набрав 11 очков в противостояниях с Северной Македонией, Грузией и Эстонией, она заняла первое место в группе C2 и повысилась в классе.

Квалификация ЧМ-2022 тоже началась идеально для армян. Они обыграли Лихтенштейн (1:0), Исландию (2:0) и Румынию (3:2), что позволило им стать единоличными лидерами группы J, в которой также выступает Германия.

В составе сборной Армении на ближайшие матчи не хватает капитана Генриха Мхитаряна. Также травмы залечивают Давид Давидян и Геворг Газарян.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Хорватии — 1.20, победа сборной Армении — 14.00, ничья — 6.80.

«Шашечные» — действующие вице-чемпионы мира, которые стремятся набрать идеальную форму перед стартом Евро-2020.

Нет ничего удивительного в том, что они выступают фаворитами, но нам кажется, что эксперты слишком недооценивают гостей.

С приходом Хоакина Капарроса на пост главного тренера Армения преобразилась. Ее победная серия насчитывает пять встреч, а беспроигрышная — восемь. Вполне возможно, 1 июня она прервется, но вряд ли гости будут разгромлены. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Армении с форой +2» за 1.77.

Также можно попробовать ставку «обе команды забьют» за 2.20. Статус товарищеского матча позволит футболистам играть раскрепощенно, да и хорваты пока вряд ли настолько сыгранны, чтобы не допускать ошибок в обороне.