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    Выиграет ли Хорватия первый товарищеский матч перед Евро-2020?

    Хорватия — Армения. Прогноз (к. 1.77) и ставки на футбольный товарищеский матч 1 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Хорватии Прогнозы на Сборная Армении Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Хорватия — Армения
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    Лука Модрич
    Во вторник, 1 июня, сборная Хорватии примет команду Армении в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велика-Горица», начнется в 19:00 по московскому времени. Хорватия — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 01 Июня 2021 года
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    Хорватия

    Сборная Хорватии готовится к Евро-2020, где она выступит в одной группе с командами Англии, Шотландии и Чехии.

    С начала прошлого года «шашечные» выступают с переменным успехом. В Лиге наций-2020/21 они заняли третье место в группе A3, где опередили Швецию (3 очка) лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    В отборе к ЧМ-2022 подопечные Златко Далича потерпели поражение от Словении (0:1), а также обыграли Кипр (1:0) и Мальту (3:0).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Состав у хорватов сейчас боевой. Не хватает лишь Ивана Ракитича, завершившего международную карьеру в прошлом году.

    Армения

    Сборная Армении не прошла отбор на Евро-2020, так как в своей группе J стала лишь пятой (10 очков), оставшись позади Боснии и Герцеговины (13), Греции (14), Финляндии (18) и Италии (30).

    В Лиге наций-2020/21 команда Хоакина Капарроса выступила хорошо. Набрав 11 очков в противостояниях с Северной Македонией, Грузией и Эстонией, она заняла первое место в группе C2 и повысилась в классе.

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    • Квалификация ЧМ-2022 тоже началась идеально для армян. Они обыграли Лихтенштейн (1:0), Исландию (2:0) и Румынию (3:2), что позволило им стать единоличными лидерами группы J, в которой также выступает Германия.

    В составе сборной Армении на ближайшие матчи не хватает капитана Генриха Мхитаряна. Также травмы залечивают Давид Давидян и Геворг Газарян.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Хорватии — 1.20, победа сборной Армении — 14.00, ничья — 6.80.

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    «Шашечные» — действующие вице-чемпионы мира, которые стремятся набрать идеальную форму перед стартом Евро-2020.

    Нет ничего удивительного в том, что они выступают фаворитами, но нам кажется, что эксперты слишком недооценивают гостей.

    С приходом Хоакина Капарроса на пост главного тренера Армения преобразилась. Ее победная серия насчитывает пять встреч, а беспроигрышная — восемь. Вполне возможно, 1 июня она прервется, но вряд ли гости будут разгромлены. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Армении с форой +2» за 1.77.

    Также можно попробовать ставку «обе команды забьют» за 2.20. Статус товарищеского матча позволит футболистам играть раскрепощенно, да и хорваты пока вряд ли настолько сыгранны, чтобы не допускать ошибок в обороне.

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