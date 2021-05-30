30 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле примет «ДС Юнайтед». Встреча начнется в 03:00 по мск. «Интер Майами» — «ДС Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

«Интер Майами» в дебютном для себя сезоне МЛС в регулярном чемпионате занял десятое место в Восточной конференции и пробиться в квалификацию плей-офф, где проиграл «Нэшвиллу» со счетом 0:3.

В данный момент в текущем первенстве «цапли» по итогам семи туров идут на девятой позиции на Востоке, имея в своем активе восемь пунктов, дважды победив при трех фиаско и двух мировых.

Стартовал клуб Бэкхема с домашнего фиаско от «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:3), а затем одну встречу выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

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В последующих трех поединках «Интер Майами» добился выездной виктории над «Цинциннати» (3:2), а также потерпел фиаско от «Монреаля» (0:2) дома и «Чикаго» (0:1) в гостях.

«ДС Юнайтед»

В прошлом регулярном чемпионате МЛС «ДС Юнайтед» был только 13-м в Восточной конференции, и соответственно в плей-офф не пробился.

Это первенство вашингтонцы также проводят не лучшим образом, находясь сейчас на 11 месте на Востоке, имея на своем счету всего шесть пунктов, дважды победив при пяти фиаско.

Одна из викторий состоялась в середине этого месяца в родных стенах над «Чикаго» со счетом 1:0. После этого «красно-черные» потерпели два поражения кряду.

В этот неудачный для себя период «ДС Юнайтед» на своей территории был повержен с одинаковым результатом по 0:1 «Орландо» и «Филадельфией».

В прошлом сезоне «ДС Юнайтед» на своем поле взял верх над «Интер Майами» — 2:1.

Прогноз и ставка на «Интер Майами» — «ДС Юнайтед»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интер Майами» предлагают — 1.80.

На викторию «ДС Юнайтед» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.84.

Так как оба коллектива не отличаются высокой результативностью, то от их очной встречи не стоит ждать феерии забитых мячей. Наш прогноз — ТМ 2,5.