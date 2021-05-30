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    В Майами будет низовая встреча

    «Интер Майами» — «ДС Юнайтед». Прогноз и ставка (к. 1.96) на футбол, МЛС, 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «ДС Юнайтед»
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    «Интер Майами»
    30 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле примет «ДС Юнайтед». Встреча начнется в 03:00 по мск. «Интер Майами» — «ДС Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» в дебютном для себя сезоне МЛС в регулярном чемпионате занял десятое место в Восточной конференции и пробиться в квалификацию плей-офф, где проиграл «Нэшвиллу» со счетом 0:3.

    В данный момент в текущем первенстве «цапли» по итогам семи туров идут на девятой позиции на Востоке, имея в своем активе восемь пунктов, дважды победив при трех фиаско и двух мировых.

    Стартовал клуб Бэкхема с домашнего фиаско от «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:3), а затем одну встречу выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

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    В последующих трех поединках «Интер Майами» добился выездной виктории над «Цинциннати» (3:2), а также потерпел фиаско от «Монреаля» (0:2) дома и «Чикаго» (0:1) в гостях.

    «ДС Юнайтед»

    В прошлом регулярном чемпионате МЛС «ДС Юнайтед» был только 13-м в Восточной конференции, и соответственно в плей-офф не пробился.

    Это первенство вашингтонцы также проводят не лучшим образом, находясь сейчас на 11 месте на Востоке, имея на своем счету всего шесть пунктов, дважды победив при пяти фиаско.

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    • Одна из викторий состоялась в середине этого месяца в родных стенах над «Чикаго» со счетом 1:0. После этого «красно-черные» потерпели два поражения кряду.

    В этот неудачный для себя период «ДС Юнайтед» на своей территории был повержен с одинаковым результатом по 0:1 «Орландо» и «Филадельфией».

    В прошлом сезоне «ДС Юнайтед» на своем поле взял верх над «Интер Майами» — 2:1.

    Прогноз и ставка на «Интер Майами» — «ДС Юнайтед»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интер Майами» предлагают — 1.80.

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    На викторию «ДС Юнайтед» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.84.

    Так как оба коллектива не отличаются высокой результативностью, то от их очной встречи не стоит ждать феерии забитых мячей. Наш прогноз — ТМ 2,5.

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