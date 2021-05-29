29 мая в очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Чикаго Файр» на своем поле примет «Монреаль». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. «Чикаго Файр» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго Файр»

В минувшем сезоне «Чикаго Файр» был 11 на Востоке и в плей-офф не попал. В текущем чемпионате коллектив с четырьмя очками идет на 13 месте в Восточной конференции.

Начали первенство «огоньки» с домашней ничьей против «Нью-Инглэнд Революшн» — 2:2. После этого они потерпели четыре фиаско подряд, где смогли забить только один гол.

В этот период «люди в красном» уступили в гостях «Атланте» (1:3), «Нью-Йорк РБ» (0:2) и «ДС Юнайтед» (0:1), а также на своей территории были повержены «Филадельфией» — 0:2.

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В своей последней проведенной игре клуб из Чикаго прервал свою негативную серию, обыграв в родных стенах «Интер Майами» со счетом 1:0.

«Монреаль»

«Монреаль» в прошлом сезоне занял девятое место на Востоке и пробился в квалификацию плей-офф, где сразу же проиграл «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 1:2.

В этом чемпионате после семи туров канадский коллектив с восемью баллами идет седьмыми в Восточной конференции, дважды победив при двух мировых и трех фиаско.

Стартовали «сине-бело-черный» с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва победили, а затем дважды сыграли вничью. В последующих четырех встречах они трижды уступили и раз выиграли.

К данной игре «Монреаль» подходит с серией из двух неудач, проиграв за это время на выезде «Атланте» (0:1) и на своей территории «Цинциннати» со счетом 1:2.

В прошлом сезоне эти команды сыграли вничью со счетом 2:2, а в позапрошлом обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Чикаго Файр» предлагают — 1.94.

На викторию «Монреаля» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.54.

Несмотря на то, что гости проиграли две игры подряд, сейчас они вполне могут устоять, так как хозяева совсем не впечатляют в этом сезоне.