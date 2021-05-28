В 6-м туре группового этапа Кубка Либертадорес «Фламенго» будет принимать «Велес Сарсфилд». Матч пройдет 28 мая на «Маракане». Начало — в 03:00 мск. «Фламенго» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

«Фламенго» подходит к этому матчу с беспроигрышной серией из 11 матчей во всех турнирах (7 побед и 4 ничьи).

В своем предыдущем матче в рамках чемпионата Кариока «Фламенго» одолел «Флуминенсе» со счетом 3:1.

В Кубке Либертадорес «Фламенго» одержал три победы при двух ничьих — удалось обыграть «Велес Сарсфилд» (3:2 в гостях), «Унион Ла-Калера» (4:1) и «ЛДУ Кито» (3:2 в гостях). Ответные матчи против чилийского и эквадорского клубов завершились с одинаковым счетом — 2:2.

Все прогнозы на футбол

В Группе G «Фламенго» занимает первое место. Набрав 11 очков, бразильский клуб уже гарантировал себе выход в следующий этап, но еще предстоит удержать первую строчку — отрыв от «Велес Сарсфилд» составляет 2 очка.

«Велес Сарсфилд»

«Велес Сарсфилд» также подходит к матчу с беспроигрышной серией — она насчитывает 6 игр (5 побед и 1 ничья).

Эта ничья пришлась на матч чемпионата Аргентины против «Расинг Авальянеда» (0:0). В аргентинской лиге «Велес Сарсфилд», к слову, лидирует в группе В.

В Кубке Либертадорес аргентинский клуб стартовал с двух поражений (2:3 против «Фламенго» и 1:3 с «ЛДУ Кито». Но после этого удалось исправить ситуацию, одержав три победы подряд (2:0 в гостях с «Унион Ла-Калера» и 2:1 дома, а также 3:1 в домашней игре с «ЛДУ Кито».

Набрав 9 очков, «Велес Сарсфилд» уже гарантировал себе как минимум второе место в группе (ближайшего преследователя опережают на 4 очка), но есть все шансы занять первое — нужно обыграть «Фламенго», у которого 11 очков.

Прогноз и ставка

На победу «Фламенго» дается коэффициент 1,54, на ничью — 4,78, а на победу гостей — 6,35.

В первом круге «Фламенго» удалось обыграть «Велес Сарсфилд» на выезде со счетом 3:2.

Прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 голов с коэффициентом 1,83.