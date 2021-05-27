В шестом туре группового этапа Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» примет «Стронгест». Матч пройдет 27 мая на «Бомбонере». Начало — в 03:00 мск. «Бока Хуниорс» — «Стронгест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» на данный момент не может выиграть в пяти матчах подряд — трех в Кубке Либертадорес и двух в чемпионате Аргентины.

В своем национальном первенстве «Бока Хуниорс» в предыдущем туре в принципиальной дуэли не удалось обыграть «Ривер Плейт» — 0:0. В группе В чемпионата Аргентины «Бока» идет на втором месте.

В Кубке Либертадорес команда обыграла «Стронгест» (1:0 в гостях) и «Сантос» (2:0), затем дважды со счетом 0:1 проиграла «Барселоне Гуаякиль» и «Сантосу», а в пятом туре сыграла с «Барселоной» вничью (0:0).

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В турнирной таблице после пяти туров «Бока Хуниорс», набрав 7 очков, занимает второе место. Отставание от «Барселоны» — 3 очка, а двух других соперников аргентинский клуб опережает на 1 пункт.

«Стронгест»

«Стронгест» подходит к этой игре с тремя победами подряд — две из них добыты в Кубке Либертадорес и одна в чемпионате Боливии.

В своем национальном первенстве «Стронгест» в предыдущем туре разгромил «Ройяль Пари» (3:0) и после шести игр лидирует в таблице, набрав 16 очков.

В Кубке Либертадорес «Стронгест» начал с трех поражений (0:1 от «Бока Хуниорс», 0:4 против «Барселоны Гуаякиль» и 0:5 против «Сантоса», но затем удалось исправить ситуацию, обыграв «Барселону» со счетом 2:0 и «Сантос» со счетом 2:1.

Набрав 6 очков, «Стронгест» хоть и занимает последнее место в группе С, но сохраняет реальные шансы на выход в следующий этап. У «Сантоса» также 6 очков, у «Бока Хуниорс» — 7, а у «Барселоны» — 10.

Прогноз и ставка

На победу «Бока Хуниорс» букмекеры дают коэффициент 1,11, на ничью — 8,40, а на победу «Стронгест» — 23,00.

Встреча команд в первом круге завершилась минимальной победой аргентинской команды со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на матч — «Бока Хуниорс» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,72.